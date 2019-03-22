На базе новосибирского университета может появиться строительный кластер

Первый вице-президент «Российского союза строителей» Владимир Дедюхин и ректор НГАСУ Юрий Сколубович подписали соглашение о сотрудничестве в решении актуальных для строительной отрасли задач.

— У нас много участников строительного рынка, и так получается, что все они сами по себе, — сказал ректор университета, выступая на заседании правления «Российского Союза строителей», которое прошло в Новосибирске. — Нам нужно объединяться, чтобы найти совместное решение наших проблем. Необходимо принять меры, чтобы прекратить отставание от передовых стран. Нужно создать единую региональную структуру, которая могла бы объединить все возможности для решения поставленных задач.

В качестве площадки для объединения строительного бизнеса, экспертов и представителей муниципальной и региональной власти Юрий Сколубович обозначил будущий строительный технопарк. Под его строительство мэрия Новосибирска уже зарезервировала территорию рядом с вузом на улице Никитина в Октябрьском районе.

— Мы предлагаем создать на территории Новосибирской области строительный кластер, и мы готовы взять на себя такую миссию. У нас стоит целевая задача стратегического развития университета, — заявил Сколубович. — У нас проходят переподготовку и повышение квалификации более полутора тысяч специалистов из различных организаций, в первую очередь руководители муниципальных учреждений.

Ректор НГАСУ представил участникам заседания проект здания будущего технопарка.

— На первом этаже предполагается разместить постоянный выставочный комплекс. Следующий этаж займут помещения для обсуждения самых актуальных проектов в городе, в том числе осуществляемых общественными организациями. Рядом студенты, рядом эксперты — ведущие преподаватели, строители. Далее, мы предлагаем совместить муниципальный департамент и региональное министерство по ЖКХ и строительству. В здании будут располагаться офисы-представительства строительных организаций, девелоперов, производителей. Территория позволяет все это концентрировать в одном месте, никуда не надо ездить, в одном месте можно осуществить самые передовые идеи. Технопарк — это настоящий строительный кластер, — говорит Сколубович.

Идею создания и развития строительного технопарка поддерживают и представители региональной власти. Об этом в комментарии пресс-службе правительства Новосибирской области заявил замминистра строительства Алексей Колмаков.

— В настоящее время есть все условия для создания на базе вуза регионального отраслевого научно-исследовательского кластера как полноценного «технопарка» в сфере строительства, который даст возможность объединить усилия всех участников строительной сферы и создать единый комплекс управления строительным процессом Новосибирской области, — говорит чиновник.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области