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Определены подрядчики на проведение работ по нацпроекту БКАД в 2019 году

Общая стоимость работ — 640,758 миллиона рублей.
  • 22/03/2019, 17:25
нацпроект БКАД

МКУ «Управление дорожного строительства» провело торги на проведение работ по шести объектам в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Экономия составила 42,085 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Общая стоимость работ – 640,758 миллиона рублей.

Миллиард по БКД распределили между пятью компаниями

В пресс-службе рассказали, что по результатам торгов определены следующие подрядные организации:

– ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Ипподромской, ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Кошурникова – ООО «ДорСтройФлот»;

– Бердское шоссе от ул. Одоевского до проспекта Строителей – ООО «Дорсиб Плюс»;

– ул. Жуковского от ул. Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского) – ООО «СоюзДорСтрой»;

– ул. Фабричная от железнодорожного путепровода на площади Инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке ул. Фабричной и ул. Спартака) – ООО «Перлит Строй»;

– ул. Большевистская от дома № 48 до ул. Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: на перекрестке ул. Большевистской и ул. Днепрогэсовской и ул. Большевистская, 229) – ООО «Перлит Строй».

Общая протяженность по шести объектам составит 17,73 километра, начальная максимальная стоимость работ – 682,843 миллиона рублей.

В апреле 2019 года мэрия Новосибирска планирует провести электронные аукционы на капитальный ремонт Красного проспекта от ул. Максима Горького до ул. Колыванской и по трем объектам реконструкции: Гусинобродского шоссе (первый этап) от ул. Коминтерна до ТК «Восток»; ул. Кедровой (первый этап) от границы города до ул. Охотской; ул. 2-й Станционной (первый этап) – перекресток ул. 2-й Станционной и ул. Большой.

Всего по проекту БКАД в 2019 году планируется отремонтировать десять объектов автомобильных дорог общей протяженностью 20,13 километра и ликвидировать семь мест концентрации ДТП. Общий объем финансирования национального проекта в 2019 году составит 1,015 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 480 миллионов рублей, средства бюджета Новосибирской области – 320 миллионов рублей, средства бюджета города Новосибирска – 215 миллионов рублей.

Кроме того, подведены итоги торгов на проведение по муниципальной программе за счет городского бюджета ремонта на 57 участках дорог и текущий ремонт. Общая стоимость работ составит 173,3 миллиона рублей, экономия по результатам торгов – 24,79 миллиона рублей.

Общая экономия по всем торгам составила 66,87 миллиона рублей.

Фото: Gensa Gensa

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