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«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

В планах на следующий сезон «Весна-лето 2020» сделать упор на легкие платья, блузки, футболки и джемперы с коротким рукавом.
  • 17/09/2019, 15:31
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Группа компаний «Обувь России» продолжает расширять ассортимент одежды среднего слоя, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в коллекции «Осень-зима 2019/20» будут впервые представлены базовые модели мужских джемперов. Кроме того, ассортимент магазинов пополнится и новыми моделями женской одежды — брюками из текстиля и искусственной кожи, а также юбками, толстовками, платьями и костюмами с украшениями в виде бус и брошей.

В компании рассказали, что направление одежды демонстрирует стремительный рост: сопоставимые продажи за 8 месяцев 2019 года увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля одежды среднего слоя достигла 4% от розничной выручки компании.

— Решение ввести мужской ассортимент было принято благодаря нашим покупателям, которые сами подсказали, какой ещё ассортимент хотят видеть в наших магазинах. У нас традиционно продаются модели мужской обуви, доля которой в наших коллекциях достигает 15%. Теперь будет и мужская одежда, — комментирует руководитель закупа и сбыта ГК «Обувь России» Елена Хворова. — Если говорить про женский ассортимент, то в сезоне «Весна-лето 2019» наиболее востребованными оказались практичные модели платьев, блузок и джемперов прямого и свободного кроя, выполненные из натуральных и смешанных по составу материалов. В планах на следующий сезон «Весна-лето 2020» расширить швейную группу одежды среднего слоя; сделать упор на легкие платья, блузки, футболки и джемперы с коротким рукавом.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «Обувь России» следует стратегии диверсификации и развивает новые категории товаров. Одежда среднего слоя появилась в магазинах Группы в 2017 году. Поначалу в линейке были только женские джемперы, майки и футболки. Каждый сезон спрос на товар данной категории рос, поэтому ассортиментная линейка постепенно расширялась. «Обувь России» развивает концепцию total look, предлагая покупателям сразу в одном месте «собрать» модный образ к сезону.

Фото: пресс-служба компании

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