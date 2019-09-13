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На базе подстанций для троллейбусов и трамваев будет создана сеть зарядок для электромобилей

Объем гранта составляет 6 млн рублей на два года.
  • 13/09/2019, 16:08
На базе подстанций для троллейбусов и трамваев будет создана сеть зарядок для электромобилей

Научный коллектив кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ совместно с индустриальным партнером — заводом ОАО «Электроагрегат» в конце августа 2019 года выиграл грант на разработку зарядных станций для электромобилей в Новосибирске, сообщили в пресс-службе университета. Отмечается, что грант «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» был предоставлен правительством Новосибирской области, объем гранта составляет 6 млн рублей на два года. Работа ведется в интересах развития рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы.

Идея проекта заключается в том, что за счет модернизации существующей инфраструктуры электроснабжения городского транспорта можно быстро развернуть сеть электрозарядных станций в крупных городах. Предварительные расчеты показывают, что такое техническое решение является более экономичным, так как использует преимущества уже развернутой инфраструктуры. Специалисты кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ исследовали режим работы тяговых подстанций, и выяснили, что подключать электрозарядные станции к тяговым подстанциям можно без перегрузки системы электроснабжения.

В пресс-службе уточнили, что всего в Новосибирске сейчас работают 34 тяговые подстанции. Развитие сети позволит создать инфраструктуру для перехода на электромобили и развить систему электрозаправочных станций на основе существующей системы тягового электроснабжения, а также удовлетворить перспективный спрос на заряд электромобилей.

— Очевидно, что в ближайшее десятилетие электромобилизация будет носить массовый характер по всему миру. А значит, уже сегодня надо активно заниматься инфраструктурой для заряда электромобилей. Наш регион может стать лидером в направлении создания электротранспортных средств, у нас есть сильный научный потенциал, инновационные фирмы, предприятия, способные серийно выпускать тяговые электроприводы и электрозарядные станции, — говорит участник проекта, директор Научно-образовательного центра «Комплектные электроприводы и автономные энергетические установки» НГТУ НЭТИ Александр Штанг.

Фото: pixabay.com, автор- distel2610

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