Как сбалансировать программу капремонта?

На минувшей неделе минЖКХ области разместило на сайте «Электронная демократия» проект постановления об индексации тарифов на капремонт в 2020 году — до 8 руб. 90 коп. за кв. м (+26%), в 2021 году — до 9 руб. 35 коп., в 2022-м — до 9 руб. 85 коп. Напомним, в 2019 году жители области платят 7 руб. 5 коп. за кв. м. То есть совокупное повышение, предусмотренное в проекте документа, за три года может составить почти 40%.

— Что касается капремонта… Никто ничего не повышает! — заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ области Денис Архипов. — Речь идет только о том, что региональная программа капремонта не сбалансирована, и о том, что есть разные способы ее балансировки: повышение тарифа или сокращение объема работ. Разместив проект постановления на сайте «Электронная демократия», мы входим в стадию обсуждения способов балансировки программы.

Он сообщил, что документ будет направлен депутатам, в общественный совет при министерстве и на другие площадки, которые будут предложены. Замгубернатора Сергей Семка также добавил, что пока о каких-то цифрах говорить рано. Проект документа еще должен пройти обсуждение и визирование во всех структурах.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Евгений Покровский во время пресс-подхода заявил, что к заксобранию еще никто не обращался с предложением об увеличении источников для проведения капремонта. Информацию, которая прошла в прессе Новосибирска, он назвал некорректной и преждевременной.

В Новосибирской области в 2019 году планируют капитально отремонтировать около 700 многоквартирных домов (МКД), на эти цели направят почти 2 млрд рублей.

В 2017-2019 годах в регионе планируется капитально отремонтировать 2072 дома, в настоящее время полностью завершены работы более чем на полутора тысячах домов, сообщала в августе пресс-служба правительства. Стоимость краткосрочного плана, определенная по предельной стоимости работ, установленной правительством региона, составляет около 8,9 млрд рублей. Оплата выполненных работ за 2017 и 2018 годы составила более 4 млрд.

По данным Фонда модернизации ЖКХ (региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области) на 1 июля 2019 года, за весь период реализации программы (с учетом пени), поступили 6,87 млрд рублей взносов на счет регионального оператора и 3,84 млрд — на спецсчета. Собственниками за весь период действия программы израсходованы более 7,2 млрд рублей.

Напомним, с 2017 года в суды региона были направлены 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт с граждан на сумму 636 млн рублей, из которых с должников уже взысканы более 340 млн рублей. В августе тендер на должность руководителя Фонда модернизации ЖКХ выиграл экс-министр ЖКХ области Евгений Ким.

Фото пресс-службы правительства