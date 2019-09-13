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Как сбалансировать программу капремонта?

Поднять тариф или сократить количество работ.
  • 13/09/2019, 16:41
Автор: Юлия Данилова
Как сбалансировать программу капремонта?
МинЖКХ региона предложил обсудить способы балансировки программы капитального ремонта.

На минувшей неделе минЖКХ области разместило на сайте «Электронная демократия» проект постановления об индексации тарифов на капремонт в 2020 году — до 8 руб. 90 коп. за кв. м (+26%), в 2021 году — до 9 руб. 35 коп., в 2022-м — до 9 руб. 85 коп. Напомним, в 2019 году жители области платят 7 руб. 5 коп. за кв. м. То есть совокупное повышение, предусмотренное в проекте документа, за три года может составить почти 40%.

— Что касается капремонта… Никто ничего не повышает! — заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ области Денис Архипов. — Речь идет только о том, что региональная программа капремонта не сбалансирована, и о том, что есть разные способы ее балансировки: повышение тарифа или сокращение объема работ. Разместив проект постановления на сайте «Электронная демократия», мы входим в стадию обсуждения способов балансировки программы.

Он сообщил, что документ будет направлен депутатам, в общественный совет при министерстве и на другие площадки, которые будут предложены. Замгубернатора Сергей Семка также добавил, что пока о каких-то цифрах говорить рано. Проект документа еще должен пройти обсуждение и визирование во всех структурах.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Евгений Покровский во время пресс-подхода заявил, что к заксобранию еще никто не обращался с предложением об увеличении источников для проведения капремонта. Информацию, которая прошла в прессе Новосибирска, он назвал некорректной и преждевременной.

За долгами по ЖКХ приставы пошли в рейды

За долгами по ЖКХ приставы пошли в рейды

В Новосибирской области в 2019 году планируют капитально отремонтировать около 700 многоквартирных домов (МКД), на эти цели направят почти 2 млрд рублей.

В 2017-2019 годах в регионе планируется капитально отремонтировать 2072 дома, в настоящее время полностью завершены работы более чем на полутора тысячах домов, сообщала в августе пресс-служба правительства. Стоимость краткосрочного плана, определенная по предельной стоимости работ, установленной правительством региона, составляет около 8,9 млрд рублей. Оплата выполненных работ за 2017 и 2018 годы составила более 4 млрд.

По данным Фонда модернизации ЖКХ (региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области) на 1 июля 2019 года, за весь период реализации программы (с учетом пени), поступили 6,87 млрд рублей взносов на счет  регионального оператора и 3,84 млрд — на спецсчета. Собственниками за весь период действия программы израсходованы более 7,2 млрд рублей.

Напомним, с 2017 года в суды региона были направлены 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт с граждан на сумму 636 млн рублей, из которых с должников уже взысканы более 340 млн рублей. В августе тендер на должность руководителя Фонда модернизации ЖКХ выиграл экс-министр ЖКХ области Евгений Ким.

Фото пресс-службы правительства

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