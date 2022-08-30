На благоустройство омской набережной потребуется более 46 млрд рублей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Омской области, реализация проекта по строительству 15-километровой Иртышской набережной от Речного порта до Северного причала в Советском округе потребует более 46 млрд рублей инвестиций. Проектирование планируется начать в следующем году.

— Проект предусматривает создание центров притяжения горожан — хабов с объектами торговли, питания, услуг. Уже выполнен комплекс инженерных изысканий, подготовлено техзадание на выполнение проектной документации. Разработка проектной документации запланирована на 2023 год. Стоимость работ оценивается в 16,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, внебюджетных инвестиций — в 29,5 млрд рублей, —говорится в сообщении пресс-службы омского облправительства.

Инициативу благоустройства набережной намерен поддержать Минстрой РФ и партия «Единая Россия», которая намерена участвовать в проекте.