На чем можно экономить в путешествиях?

Поменяйте деньги перед поездкой

Лучше подготовиться к путешествию заранее. К наиболее востребованным валютам относятся доллары и евро, приобрести их можно следующим образом:

Проще всего поменять деньги, находясь в родной стране. Если у вас открыт в банке рублевый счет, совершить обмен на доллары и евро можно онлайн. Но нужно заранее уточнить, будет ли взята комиссия. Курс обмена указан в личном кабинете. После конвертации купюры можно снять в банкомате. Второй способ больше подходит людям, которые живут в городах. Они могут поменять деньги в банке. Этот вариант хорош тем, что можно выбрать финансовую организацию с наиболее выгодным курсом. Если вы не хотите платить за конвертацию, можете пользоваться на отдыхе картой, подключенной к валютному счету. Часто путешественники, приехав за рубеж, видят, что дома купить валюту было бы выгоднее. Поэтому, чтобы выгодно было снимать валюту в банкомате за границей, лучше сразу ехать с подходящей для этого картой. Купить валюту можно в обменнике, курс может быть очень выгодным, но нужно понимать, что этот вариант относится к самым рискованным.

Сравнивайте разные финансовые организации, ищите подходящие условия обмена, тогда можно сэкономить неплохую сумму.

Оплачивайте товары картой без комиссии

Перед поездкой за рубеж узнайте в банке, какая комиссия будет при оплате покупок в другой стране. Если с каждой операции придется платить достаточно большую сумму, лучше сразу оформить карту специально для путешествий.

Хорошо, если она будет открыта сразу в валюте той страны, в которую вы хотите поехать. Это позволит сэкономить на конвертации.

Обязательно узнайте, можно ли снять наличные без комиссии в банкоматах других стран. Если нет ни одного подходящего варианта, платить комиссию все же придется, лучше заказать пластиковую карту с кэшбэком, тогда хотя бы часть расходов будет компенсирована.

Подумайте, как вы будете выходить в интернет

Если вы привыкли ежедневно писать в Facebook, выкладывать фотографии в Инстаграм, то вам нужен интернет. Симка может быть следующей:

российской;

международной;

местной.

При объеме трафика 100 мб в день, дешевле всего пользоваться Билайном. Это 3500 руб. по 5 руб. за 1 МБ.

С международной сим-картой «Симтревел» при стоимости 1 МБ 17 руб. 27 коп. за неделю придется отдать 12809 руб.

Во Франции можно купить симку «Оранж Холидэй», тогда за 2 недели придется потратить 2960 руб., по 4 руб. 20 коп. за 1 мегабайт.

В Таиланде интернет дешевый, с симкой «АИС» за 7 дней придется заплатить 568 руб. А в Гонконге «Чайна Телеком» предлагает 1,5 Гб на 5 дней за 784 руб.

Найти подходящее жилье

Остановиться можно в трехзвездочной гостинице, найти квартиру по Airbnb. Подходящим вариантом может стать хостел и каучсерфинг. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые нужно учитывать путешественником.

Туристы, желающие сэкономить, могут воспользоваться каучсерфингом. Но этот вариант подходит, если человек общительный. При этом на какой-то особый комфорт и уют при выборе жилья рассчитывать не стоит.

Если есть требования к приватности, изучайте предложения хостелов. Путешественники, которые едут в компании друзей, найдут квартиру на Airbnb. Людям, не стесненным в средствах, любящим уединение и комфорт, лучше снять номер в гостинице.

Найдите дешевые билеты

Гражданам России для поездки в Европу требуется Шенгенская виза и билеты. Если бюджет ограничен, добираться до места назначения лучше лоукостером или на автобусе. Также из Калининграда до Вильнюса можно доехать поездом, а потом пересесть на самолет в Европу.

Но пересадки, которые делают ради экономии, усложняют путешествие. Дешевые авиабилеты часто продают на утренний или ночной рейс. Если придется несколько часов ждать пересадки, это утомительно.

Многие соотечественники обходят стороной лоукостеры, хотя в Санкт-Петербурге и Москве есть некоторые из них. Из европейских это «Визз-эйр», «Эйрбалтик», также можно приобрести билеты на рейсы «Вуэлинг» и «Пегас». Например, я из Москвы в Милан можно долететь за 3000 рубю. с авиакомпанией «Меридиана» (Италия). Рейсов мало, поэтому билеты стоит смотреть заранее.

Из Москвы в Братиславу можно с «Победой» долететь за 1960 руб., а потом доехать до Вены за 1 Euro на автобусе, который принадлежит «Словак-лайнс». Вариантов много, но нужно изучать правила провоза багажа.

Подводя итоги, можно сказать, что путешествовать дешево можно, но придется поступиться комфортом.