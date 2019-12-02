На чем можно экономить в путешествиях?

Лучше подготовиться к путешествию заранее. К наиболее востребованным валютам относятся доллары и евро, приобрести их можно следующим образом:
Сравнивайте разные финансовые организации, ищите подходящие условия обмена, тогда можно сэкономить неплохую сумму.
Перед поездкой за рубеж узнайте в банке, какая комиссия будет при оплате покупок в другой стране. Если с каждой операции придется платить достаточно большую сумму, лучше сразу оформить карту специально для путешествий.
Хорошо, если она будет открыта сразу в валюте той страны, в которую вы хотите поехать. Это позволит сэкономить на конвертации.
Обязательно узнайте, можно ли снять наличные без комиссии в банкоматах других стран. Если нет ни одного подходящего варианта, платить комиссию все же придется, лучше заказать пластиковую карту с кэшбэком, тогда хотя бы часть расходов будет компенсирована.
Если вы привыкли ежедневно писать в Facebook, выкладывать фотографии в Инстаграм, то вам нужен интернет. Симка может быть следующей:
При объеме трафика 100 мб в день, дешевле всего пользоваться Билайном. Это 3500 руб. по 5 руб. за 1 МБ.
С международной сим-картой «Симтревел» при стоимости 1 МБ 17 руб. 27 коп. за неделю придется отдать 12809 руб.
Во Франции можно купить симку «Оранж Холидэй», тогда за 2 недели придется потратить 2960 руб., по 4 руб. 20 коп. за 1 мегабайт.
В Таиланде интернет дешевый, с симкой «АИС» за 7 дней придется заплатить 568 руб. А в Гонконге «Чайна Телеком» предлагает 1,5 Гб на 5 дней за 784 руб.
Остановиться можно в трехзвездочной гостинице, найти квартиру по Airbnb. Подходящим вариантом может стать хостел и каучсерфинг. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые нужно учитывать путешественником.
Туристы, желающие сэкономить, могут воспользоваться каучсерфингом. Но этот вариант подходит, если человек общительный. При этом на какой-то особый комфорт и уют при выборе жилья рассчитывать не стоит.
Если есть требования к приватности, изучайте предложения хостелов. Путешественники, которые едут в компании друзей, найдут квартиру на Airbnb. Людям, не стесненным в средствах, любящим уединение и комфорт, лучше снять номер в гостинице.
Гражданам России для поездки в Европу требуется Шенгенская виза и билеты. Если бюджет ограничен, добираться до места назначения лучше лоукостером или на автобусе. Также из Калининграда до Вильнюса можно доехать поездом, а потом пересесть на самолет в Европу.
Но пересадки, которые делают ради экономии, усложняют путешествие. Дешевые авиабилеты часто продают на утренний или ночной рейс. Если придется несколько часов ждать пересадки, это утомительно.
Многие соотечественники обходят стороной лоукостеры, хотя в Санкт-Петербурге и Москве есть некоторые из них. Из европейских это «Визз-эйр», «Эйрбалтик», также можно приобрести билеты на рейсы «Вуэлинг» и «Пегас». Например, я из Москвы в Милан можно долететь за 3000 рубю. с авиакомпанией «Меридиана» (Италия). Рейсов мало, поэтому билеты стоит смотреть заранее.
Из Москвы в Братиславу можно с «Победой» долететь за 1960 руб., а потом доехать до Вены за 1 Euro на автобусе, который принадлежит «Словак-лайнс». Вариантов много, но нужно изучать правила провоза багажа.
Подводя итоги, можно сказать, что путешествовать дешево можно, но придется поступиться комфортом.
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