Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

  • 02/12/2019, 11:59
Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок.

МегаФон запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group.

«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг перевозчиков и автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов», перевозку любого груза можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок.

— Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании, — отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

— Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам, — комментирует Павел Гонтарев, Управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В этом году новосибирцы запросили более 1,5 млн сведений ЕГРН

02/12/2019, 12:15
Кроме того, за 10 месяцев 2019 года региональная Кадастровая палата выдала более 124 тыс. кадастровых планов территории.

Мужчин больше волнуют карьера, спорт и питание

02/12/2019, 12:11
А женщин – возможность гибкого графика.

Участники продовольственной выставки Петерфуд 2019 пополнили коллекцию завоеванных медалей

02/12/2019, 11:16
Делегация новосибирских экспортеров приняла участие в 28-ой Международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД 2019», г. Санкт-Петербург (19-21 ноября).

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Все материалы
Новости

Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках Новосибирской области за 2019 год

02/12/2019, 19:10

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

02/12/2019, 18:00

Территория Линево развивается не опережающими темпами

02/12/2019, 17:40

Группа компаний «Обувь России» начала сотрудничать с AliExpress

02/12/2019, 14:34

В Новосибирской области открылся первый виртуальный концертный зал

02/12/2019, 12:18

В этом году новосибирцы запросили более 1,5 млн сведений ЕГРН

02/12/2019, 12:15

Мужчин больше волнуют карьера, спорт и питание

02/12/2019, 12:11

Участники продовольственной выставки Петерфуд 2019 пополнили коллекцию завоеванных медалей

02/12/2019, 11:16

Jeep в Новосибирске: третья попытка официальных продаж

02/12/2019, 11:10

Эксперты назвали самые дорогие загородные резиденции в регионах Сибири

01/12/2019, 09:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска