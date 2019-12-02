Участники продовольственной выставки Петерфуд 2019 пополнили коллекцию завоеванных медалей

Организатором выступил Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Компаниями производителям пищевой продукции в рамках коллективного стенда были предоставлены: выставочная площадь, оборудование, участи в деловой программе, а также организованы переговоры с импортерами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По инициативе Новосибирской области был проведен круглый стол «: «Экспорт продуктов питания на примере экспортеров Новосибирской области». Экспортеры рассказали на примере своего опыта: как подготовить продукт к экспорту, что требуют иностранные партнеры, а также с чем столкнулись при выходе на международные рынки?

По итогам дегустационного конкурса «НАША МАРКА» компания ООО «Купинское мороженое» была награждена золотой и серебряной медалью.

Участники подвели первые итоги:

Директор по продажам ООО «ТРИМЭКС» Константин Неустроев: «Участие нашей компании в выставке «ПЕТЕРФУД 2019» способствовало найти потенциальных рубежных клиентов и партнеров. Были проведены переговоры, как с российскими сетями, так и их зарубежными коллегами. договоров с потенциальным клиентами. Организация стенда была на высшем уровне».

Директор ООО ТД «Иван ДА» Дмитрий Балашов: «Мы приняли участие в выставке «ПЕТЕРФУД 2019» впервые. За 3 дня работы выставки было собрано около 30 контактов, в рамках деловой программы «Центр закупок сетей» проведены переговоры с 6-ю сетями. Удалось установить контакты с потенциальными зарубежными партнерами и партнерами их разных регионов РФ. В ближайшее время будем прорабатывать потенциальных клиентов».

По мнению регионального менеджера ООО ПП «Шоколадная страна» Оксаны Петрачковой, участие в выставке дает возможность расширить географию продаж нашей продукции, познакомиться с новинками.

Коммерческий директор ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» Наталья Назаренко пояснила: «Благодаря участию нашей компании в международной выставке «ПЕТЕРФУД 2019», нам удалось выйти на аккредитованного торгового советника, который занимается экспортом продукции на юг Китая (Гуан Дун, Шандун) и провести переговоры с представителем дистрибьюторской компании из Республики Азербайджан, а так же удалось провести переговоры по возможному сотрудничеству с федеральными и региональными торговыми сетями, найти потенциальных дистрибьюторов по СЗФО и ЦФО. Выражаю особую благодарность за профессиональную организацию работы коллективного стенда».

Руководитель отдела продаж ООО «Купинское мороженое» Денис Шайдуров отметил: «Благодаря участию в выставке наша компания нашла потенциальных дистрибьюторов из ближнего зарубежья и СЗФО, а также приняла участие в переговорах с компаниями нового для нас формата, в организованных семинарах и мастер-классах. Мы получили положительную обратную связь от потребителей о вкусе и качестве нашего натурального мороженого, что было подкреплено завоеванными золотой и серебряной медалями. Организация выставки и работа стенда Новосибирской области была организована на высоком уровне».

Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП». ЦПЭ координирует на территории Новосибирской области государственную поддержку несырьевого экспорта. Она бесплатна для субъектов малого и среднего бизнеса, охватывает весь цикл экспортного проекта от обучения, консультирования, поиска рынка и партнера до продвижения компании и продукта за рубежом. Актуальную информация об услугах и мероприятиях ЦПЭ НСО смотрите по ссылке, а также в профильных группах в соцсетях.

Фото предоставлено Центром поддержки экспорта НСО