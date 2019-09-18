На что обратить внимание при выборе синтезатора

При выборе синтезатора вы должны четко понимать, для каких целей он будет использоваться и сможет ли справиться с поставленными задачами. От этого зависит и модель, поскольку она может быть предназначена для простого обучения ребенку или служить основным инструментом при записи мелодий.

Стандартные электронные пианино имеют 4-5 октав, при этом сила давления на клавиши не оказывает влияния на тональность звука. Данные синтезаторы идеально подходят для тех, кто только начинает обучение и хочет познакомиться с особенностями инструмента. Если же вы планируете заниматься игрой на электронном пианино профессионально, то следует обратить внимание на более дорогие варианты.

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Сегодня существует несколько типов синтезаторов, которые отличаются по методу синтеза звука. К ним относятся:

Аналоговые – синтезатором создаются многочисленные волны, которые соединяются в одну с отчетливым преобладанием гармоников.

– синтезатором создаются многочисленные волны, которые соединяются в одну с отчетливым преобладанием гармоников. Волновые – в памяти устройства уже находятся записанные сэмплы. Нажатия на клавишу запускает воспроизведение сэмпла. Славятся тем, что готовые звуки в точности отражают звучание профессиональных инструментов.

– в памяти устройства уже находятся записанные сэмплы. Нажатия на клавишу запускает воспроизведение сэмпла. Славятся тем, что готовые звуки в точности отражают звучание профессиональных инструментов. FM-синтез – из простых волн формируется одна сложная. Преобладают звуки колокольчиков во время звучания. Редко применяется в современных синтезаторах.

При выборе синтезатора обращайте внимание на его полифонию. Это показатель количества звуков, воспроизводимых электронным пианино в течение заданного количества времени.

Немаловажным параметром является и объем памяти устройства. Именно в ней находятся записанные сэмплы. Понятно, что чем больший объем памяти, тем большее количество звуков может воспроизводить синтезатор.

Среди самых популярных производителей, которые занимаются выпуском электронных пианино, хотелось бы выделить Roland, Yamaha и Korg. Функциональность, тональность и качество инструментов этих компаний выше всякой похвалы, поэтому ими пользуются даже опытные профессионалы.