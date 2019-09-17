SoftLine готова взять на себя три гостевых маршрута Новосибирска

— Мы завершили пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД TrafficSL) на улице Станционной. Это основной инструмент централизованного управления мобильностью граждан в городской среде. В режиме реального времени АСУДД регулирует работу всех светофоров, подключенных к системе, согласно определенному алгоритму, — напомнил на пресс-конференции в ТАСС директор по развитию бизнеса ГК SoftLine в Сибири Павел Баруткин.

В рамках пилотного проекта компания автоматизировала 10 светофорных объектов и два нерегулируемых перекрестка. Система централизованно управляет светофорами, проводит мониторинг и видеонаблюдение за состоянием улично-дорожной сети, информирует водителей о дорожной ситуации. Дополнительно она предоставляет возможность наблюдать за уборкой территории, ремонтными работами, проводить метеомониторинг и т.д.

— В ходе реализации проекта количество остановок на маршруте уменьшилось почти вдвое. Средняя скорость движения выросла на 19%, — перечисляет Баруткин. — АСУДД является базой для построения интеллектуальной транспортной системы в городе, для централизованного управления дорожным движением. При этом на платформу можно «навешивать» самые разные дополнительные функции: подключать «умные остановки», системы фото- и видеофиксации, системы безопасности.

Он подчеркнул, что АСУДД является полностью российской разработкой. В Новосибирске для ее построения использовались светофоры и контроллеры на 70-80% местного и российского производства.

В дальнейших планах компании SoftLine — масштабирование полученного опыта на новые городские маршруты. Их список уже определен мэрией Новосибирска, и сейчас согласовывается решение об очередности их внедрения. SoftLine, в свою очередь, ведет разработку нормативно-правовой базы для создания центра управления дорожным движением, а также готовится к созданию этого центра. Обсуждается вопрос расширения функционала АСУДД дополнительными модулями («умные остановки» и т.д.). В стратегической перспективе — масштабирование решения на второстепенные городские маршруты, а также на другие крупные города области.

— SoftLine готова тиражировать полученный опыт на трех гостевых маршрутах Новосибирска. Мы просчитывали стоимость работ на каждом маршруте, вплоть до цены каждого светофорного объекта. Сделали расчеты по оптимизации расходов. Сейчас мы пришли к пониманию, что на один маршрут необходимо около 100 млн рублей. Но итоговая цена будет зависеть от деталей наполнения, компонентов системы. Будут расходы на оптиковолоконные сети связи, создание центра управления движением. Сейчас все зависит от того, какое решение примет муниципалитет по наполнению системы, по очередности проведения работ. После этого будем ждать запуска конкурсных процедур, — поясняет Павел Баруткин.

По расчетам компании, на перевод одного маршрута на новую систему управления движением потребуется около года, то есть работа на всех трех должна быть проведена за три года. Начальник департамента промышленности и инноваций мэрии Новосибирска Александр Люлько подчеркнул, что подготовку гостевых маршрутов города муниципалитет планирует провести до Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2022-2023 годов.

SoftLine ведет бизнес в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, регионе АПАК — на сегодня компания представлена в более чем 50 странах. В 2018 календарном году оборот группы компаний SoftLine составил $1,36 млрд.

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