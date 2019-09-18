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Сноуборд на весь год

Сноуборд-парк «Горский» завершает превращение в комплекс круглогодичного тренировочного цикла.
  • 18/09/2019, 10:05
Автор: Игорь Смольников
БэгДжамп5
Полновесный сезон у новой трассы начнется в мае 2020 года.

Сноуборд-парк «Горский» с осени 2019-го станет круглогодичным. Это будет возможно после сооружения искусственной разгонной трассы с покрытием, физико-динамические характеристики которого идентичны снегу. Состоит этот тренировочный комплекс из разгонной дорожки и подушки приземления. То есть воспроизводит классическую снежную сноуборд-трассу в полимерных материалах. Как пояснил корреспонденту InfoPro54 директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» Антон Благовидов, эта трасса станет первой из подобных в России.

— Планы закупить такую систему имеет Красноярск. Уфа тоже — там уже приобрели подушку приземления, но пока нет разгонной трассы. Мурманская область к созданию такого комплекса тоже готовится. И Южно-Сахалинск. Но мы в этом процессе впереди — у нас все в стадии тендеров поставки, а там — в проектно-планировочной фазе. Покрытие — ворсистый пружинистый пластик, который смачивается водой для полной имитации физики снега. Для катания используются обычные сноуборды — как зимой. А обмундирование —сноубородическая «защитка» поверх обычной летней одежды, — рассказывает Благовидов.

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

Покрытие закуплено в рамках федеральной программы по развитию физической культуры и спорта, входящей в нацпроект. Стоимость разгонной трассы — 14 тысяч рублей за кв. м покрытия.

— Есть и более дешевые — отечественные покрытия по 4 тысячи за «квадрат», например, — пояснил Антон Благовидов. — Но по динамическому реализму это гораздо дальше от снега — на нем, в частности, нельзя делать поворот. Только прямое качение, как шар в боулинге. У нас с полиуретаном еще не умеют так работать, потому выбор в пользу импортного покрытия объективен. Точно такое же покрытие используется в тренировочном центре  в Солт-Лейк-Сити. Так что мы войдем в очень авторитетное сообщество, смонтировав такой комплекс.

Как подчеркнул Антон Благовидов, круглогодичность и международная унификация трассы позволит совершить настоящий педагогический прорыв в подготовке сноубордистов и спортсменов других лыжно-акробатических дисциплин:

— У искусственной трассы еще и параметры международные — 20 метров. Прежде у нас был только обычный снежный трамплин в 15 метров, который в особо «везучие» зимы удавалось наращивать до 18-ти. А эта трасса — постоянная, гарантированная двадцатка. Что позволит делать более сложные трюки на большом пролете — и в сноуборде, и для фристайла. Все виды с акробатикой трамплин сможет обслуживать. Управляемость сноуборда или лыж на этом покрытии такая же, как и на снегу. А поскольку траектория, управляемость — все будет одинаково летом и зимой, тренировочный процесс будет дидактически цельным. Сначала можно будет тренироваться на трамплине с мягким приземлением, а потом на снег переходить — и наоборот. То есть никаких сезонных разрывов. Пока такого комплекса нет ни у кого в стране. Потому на подобные тренировки наша национальная сборная выезжает либо в Японию, либо в Китай, либо в Австрию. А с открытием мы сможем подхватить «националов», включимся в федеральный тренировочный процесс. Спортсмены из сборной у нас зимой тренировались, а теперь и летом будут.

Дебют трассы запланирован на октябрь. Впрочем, это будет тестовый пуск — проверка материалов, общей инженерной концепции.

— Октябрь — это же канун зимы у нас, месяц до снега, — говорит Антон Благовидов. — А полновесный сезон у этой трассы начнется в мае 2020-го. То есть с будущего мая тренировочный режим «Горского» фактически будет непрерывным, круглогодичным. Это для нашего спортивного сообщества еще один сильный конкурентный аргумент, еще одна сильная позиция в спортивном брендировании  Новосибирска.

Фото предоставлено сноуборд-парком Горский

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