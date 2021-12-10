На что снизились цены в Новосибирской области?

Новосибирскстат зафиксировал ощутимый скачок цен в ноябре 2021 года. Заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Так, изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 6,5%, из муки высшего сорта – на 4,2%, из ржаной муки – на 2,3%, сдобные булочные изделия – на 2,2%.

На 3-7,6% подорожали макаронные изделия, горох и фасоль, манная крупа, овсяная и перловая крупы, вермишель, хлопья «Геркулес», гречневая крупа-ядрица. Лишь на шлифованный рис зафиксировано снижение цен на 0,2%.

Кроме того, снизились цены на лимоны на 22,7%, апельсины – на 9,9%, свежие грибы и яблоки – на 3%, свежие огурцы – на 2,9%, помидоры – на 2,2%, виноград – на 1,8%, груши – на 1,5%. При этом подорожали белокочанная капуста на 15,8%, картофель – на 7,5%, столовая свекла – на 7,2%, чеснок – на 4,1%, замороженные ягоды – на 1,6%, морковь – на 1,2%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже фруктовоягодные консервы для детского питания на 11,6%, кетчуп – на 8,9%, мясо индейки – на 8,6%, мороженые креветки – на 8,5%. На 2,4-7,9% выросли цены на сахар, бескостную свинину, рыбное филе, охлажденных и мороженых кур, столовое вино, кисломолочные продукты, кулинарные изделия из птицы, сливочное мороженое, маргарин, мясные консервы, варенье, джем, твердые и мягкие сыры, рыбные деликатесы, йогурт, мороженые кальмары, куриные яйца, сливочное масло, томатные консервы, пшеничную муку.

Снижение цен отмечено на творожные сырки, глазированные шоколадом на 6,7%, натуральный растворимый кофе – на 6,3%, шоколад – на 4%, водку – на 3,6%, живую и охлажденную рыбу – на 3,1%, нежирный и жирный творог – на 2,5% и 1,8% соответственно, пиво зарубежных марок – на 1,8%, овощные консервы для детского питания – на 1,5%, разделанную рыбу и сосиски, сардельки – на 1,2%.

Среди непродовольственных товаров снижение цен отмечено на отдельные виды одежды и обуви. Более всего подешевели женское меховое пальто и дубленка – на 11%, мужская куртка из натуральной кожи – на 9,5%, женские пальто из плащевых тканей, зимнее пальто с меховым воротником, демисезонное пальто – на 9,3%, 7,3% и 6,7% соответственно, женская ветровка – на 3,9%, трикотажный костюм для детей ясельного возраста – на 3,4%, юбка и джинсы для детей школьного возраста, ботинки для дошкольников – на 2,8%, женские брюки – на 2,6%, детские резиновые сапоги – на 2,1%. Стали дороже детские варежки на 5,2%, женские трикотажные перчатки – на 4,8%, мужские носки и сорочка – на 4,6%, мужская ветровка – на 3,8%, зимняя куртка для школьников – на 3,5%, брюки для мальчиков – на 2,8%.

В группе медицинских товаров и медикаментов снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой на 7,3%, эналаприл – на 4,6%, аллохол – на 3,6%, санитарно-гигиеническую маску – на 2,3%, омепразол – на 2,2%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2,1%. Подорожалиотечественный анальгин на 19,2%, бромгексин – на 7,1%, йод – на 4,5%, настойка пустырника – на 4,3%, валидол и безртутный термометр – на 3%, витамин Д – на 2,5%, лоратадин – на 1,6%, корвалол – на 1,5%.

Из прочих наблюдаемых товаров снижение отмечено на гель для душа на 8,2%, смартфон – на 6,3%, спички – на 5,6%, тушь для ресниц – на 4,9%, мягкое кресло – на 4,1%, дрель – на 3,4%, набор корпусной мебели – на 3,2%, электрический триммер – на 3%, миксер – на 2,8%, детский матрас – на 2,8%, газовое моторное топливо – на 2,3%, виниловые обои – на 2%, импортный подержанный автомобиль – на 1,5%. Подорожали: дизельное топливо – на 8,1%, на 1-5% шины для легкового автомобиля, бензин марки АИ-98, кухонная мойка, новый автомобиль иностранной марки, ювелирные изделия, стеганое одеяло, кухонное полотенце, рабочий кухонный стол, стальной чайник, женская сумка из натуральной кожи, подушка, оконное стекло, постельное белье, батарейки, дезинфицирующие средства для поверхностей, хозяйственное мыло, линолеум, стиральный порошок.

В группе услуг большинство изменений зарегистрировано на бытовые услуги. Среди них увеличение стоимости отмечено на услуги прачечных на 10%, мойку легкового автомобиля – на 7,2%, химчистку мужского костюма – на 3,9%, услуги по воспитанию детей – на 3,3%, услуги парикмахерских – на 2,1%, услуги фотоателье – на 1,4%, изготовление гроба – на 0,4%, услуги бань – на 0,2%. Цены на установку пластиковых окон снизились на 3%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли: стоимость проезда в купейном вагоне нефирменного поезда на 10,6%, полет в салоне экономического класса самолета – на 8,1%, проезд в такси – на 1,9%.

На 20% снизилась стоимость проезда в купейном вагоне фирменного поезда, на 7,1% и 7,2% – стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного и фирменного поездов соответственно.

Среди медицинских услуг на 0,9-2,7% стали дороже диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, физиотерапевтическое лечение, УЗИ брюшной полости, первичный прием у врача специалиста, общий анализ крови, услуги сиделок, пребывание пациента в круглосуточном стационаре.

Среди прочих наблюдаемых видов услуг подорожали поездка на отдых в Турцию на 45%, проживание в гостиницах 4*-5* – на 8,5%, поездка на отдых в ОАЭ – на 4,2%, ветеринарные услуги – на 4%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 3,1%, обучение вождению легкового автомобиля – на 1,4%. Снизились стоимость полиса добровольного страхования автомобиля КАСКО на 2,1% и стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО – на 0,7%.

За период с начала 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 107,9%. На продовольственные товары цены повысились на 9,9%, непродовольственные – на 8,3%, услуги – на 2,8%.