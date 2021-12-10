Новосибирская ТЭЦ-2 модернизировала центр управления станцией

Старые механизмы были установлены 59 лет назад, они уже не обеспечивали стабильную эксплуатацию машин.

На ТЭЦ-2 в Новосибирске инжиниринговая компания «А2 Систем» завершила техническое перевооружение панели синхронизации генераторов на щите управления (фото на портале СГК Онлайн).

Система отвечает за точную автоматическую синхронизацию в соответствии с современными правилами эксплуатации.

«Мы проанализировали процессы синхронизации турбогенераторов — исследование показало, что возникают скачки уравнительного тока. Это означает риск ущерба для оборудования и нарушения стабильности его работы, что недопустимо в генерации электроэнергии», — отметил директор ТЭЦ-2 Игорь Точилин.

На ТЭЦ-2 установлены 7 генераторов общей мощностью 345 МВт. Чтобы подключить генератор в сеть, необходимо соблюсти ряд важных условий:

различие напряжений генератора и сети не более чем на 5%,

различие частот подключаемой машины и сети не более чем на 0,1 Гц,

угол между напряжением генератора и сети в момент включения не превышает 10°.

В противном случае будут возникать значительные скачки уравнительного тока, которые можно сравнить с уровнем токов короткого замыкания. Из-за них возможно механическое повреждение турбоагрегата, увеличение вибрации на турбине и генераторе, выход из строя высоковольтных выключателей.

Новая схема синхронизации подстраивает параметры под заданные пределы. Далее система автоматически дает сигнал на включение генератора в сеть. Этот процесс называется синхронизацией генератора с сетью.

Колонка синхронизации позволяет включить оборудование в сеть в тот момент, когда риски для генераторов минимальны.

До переоснащения на ТЭЦ-2 использовали колонки синхронизации, смонтированные еще в 1962 году. Сейчас они устарели не только физически, но и морально: подобные давно сняты с производства.

Новые синхронизаторы турбин произвело московское Научно-производственное предприятие «Радиус автоматика». Вложения в техперевооружение составили около 4 млн рублей.

Новосибирская ТЭЦ-2 по итогам 9 месяцев этого года выработала 634 млн млн кВт*ч электроэнергии, это около 9% в общем объеме электричества, произведенного на всех пяти станциях СГК в Новосибирской области.