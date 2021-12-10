ВТБ получил три награды премии Digital Leaders Award за социальные и цифровые сервисы

Также банк стал победителем в номинации «Социально значимый проект» за программу бесплатного страхования детей на случай онкозаболеваний.

ВТБ запустил уникальный для российского рынка проект по онкострахованию 1 июня, в Международный день защиты детей. Бесплатная страховка покрывает медицинское сопровождение и обеспечение лекарствами заболевшего ребенка, транспортные расходы, поиск клиники и при необходимости — подбор донора и операцию по трансплантации костного мозга. Воспользоваться страховой программой могут дети, родители которых получают государственные «детские» выплаты на карту «Мир» ВТБ и дали согласие на бесплатную страховку. Инициатива банка, получившая награду в номинации «Социально значимый проект», может спасти жизни сотням детей, столкнувшихся со сложным заболеванием.

Еще две награды конкурса присуждены новым функциям в ВТБ Онлайн, связанным с оказанием госуслуг. «Сервисом года» в категории «Банковские онлайн-услуги», по версии Digital Leaders, стала возможность погашения ипотеки средствами материнского капитала без бумажных документов в онлайн-формате. В номинации «Новая цифровая идея» премии удостоен сервис упрощенного возврата налогов за жилье через ВТБ Онлайн. Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия новые сервисы позволяют за несколько кликов удаленно оформить выбранную услугу без визита в офис банка, в Пенсионный фонд или в Федеральную налоговую службу. Клиентам достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и подтвердить предзаполненные заявления на ту или иную выплату. Банк самостоятельно предоставит все необходимые документы в соответствующее ведомство. При этом срок зачисления материнской выплаты в счет погашения ипотеки составляет около двух недель, а срок получения налогового вычета сокращается почти в 3 раза.