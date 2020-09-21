На дистанционку образовательные учреждения области чаще уходят из-за ОРВИ

— В связи с COVID-19, с тем, что у детей обнаружено это заболевание, в городе закрыты 37 классов. Они переведены на дистанционное обучение. На карантин выведены 5 групп в детских садах, — сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Министр здравоохранения Новосибирской области Сергей Федорчук добавил, что в целом по региону на контроле ведомства остаются 5 дошкольных организаций, где все заболевшие — дети, а также 29 школ. Всего в 36 образовательных организациях области были зарегистрированы 48 обучающихся с коронавирусной инфекцией.

— Что касается педагогического состава, то на контроле были 15 школ и 23 заболевших, сейчас 9 школ и 12 заболевших, — отметил Федорчук.

Руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов пояснил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в регионе стабильная, групповые вспышки заболевания, в том числе в образовательных учреждениях, не зарегистрированы.

— С 1 сентября по коронавирусной инфекции в регионе были задействованы 58 образовательных учреждений. Сегодня на контроле остаются 43. Все случаи — занос из семьи, — пояснил Щербатов. — Совместно с минобразованием, минздравом и мэрией Новосибирска мы не допустили распространения заболеваемости внутри учреждений. При мониторинге выявляем нарушения в части низкой исполнительной и технологической дисциплины, но они быстро устраняются.

По данным областного минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрированы 55 случаев коронавируса, 12560 — нарастающим итогом. При этом за неделю зарегистрированы 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, случаи заболевания гриппом не выявлены. 315 тысяч (12%) новосибирцев вакцинированы от гриппа. За неделю служба скорой помощи осуществила 15788 выездов.

— По ОРВИ ситуация следующая: полностью приостановлена деятельность 4 дошкольных образовательных организаций. Они маленькие, малокомплектные, в основном расположенные на сельской территории. Также остановлена работа 9 общеобразовательных школ: в Новосибирском, Усть-Таркском, Убинском и Баганском районах, — сообщил Сергей Федорчук. — Частично приостановлена деятельность в 10 детсадах и 65 школах по всей Новосибирской области.

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