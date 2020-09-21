Область сократила отставание по доходам

— По итогам минувшей недели в бюджет поступило 123 млрд рублей доходов, из них 83 млрд — собственные доходы. Годовая динамика исполнения бюджета по доходам держится на отметке 97,8%, то есть — 2,2% к аналогичному показателю 2019 года, — сообщил на оперативном заседании правительства министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Основное отставание в динамике обусловлено поступлениями по налогу на прибыль, налогу на совокупный доход и акцизам на нефтепродукты

— Кассовое исполнение по расходам на 18 сентября составляет 126 млрд руб — 61% к плану. В этой сумме 16,6 млрд составляет финансирование региональных объектов — 45% к плану года, — уточнил министр.

Дефицит бюджета на 21 сентября составляет 2,8 млрд рублей и обеспечивается краткосрочными бюджетными кредитами и свободным остатком денежных средств. Банковские кредиты регион не привлекал. За сентябрь (на 18 сентября) область получила 3,5 млрд собственных доходов, в основном за счет НДФЛ и налога на совокупный доход. Расходная часть финансируется согласно графику.

Напомним, в июле министр финансов говорил об отрицательной динамике по собственным доходам бюджета — -7% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за снижения поступлений по налогу на прибыль, налогу на совокупный доход и налогу на имущество. По его словам, недобор по налогу на совокупный доход связан с мерами по поддержке бизнеса, принятыми на федеральном уровне. Речь идет о переносе сроков уплаты налога за первый квартал на октябрь.

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