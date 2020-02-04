На договорах РЗТ Новосибирск экономит миллиарды рублей

При реализации договоров развития застраиваемых территорий (РЗТ), заключенных между мэрией Новосибирска и компаниями-застройщиками, муниципалитет сэкономил в 2019 году более полутора миллиардов рублей. Более миллиарда предполагается сэкономить в 2020 году. В настоящее время в городе реализованы 23 таких договора и расселены 62 аварийных многоквартирных дома. Еще 17 договоров на 45 домов находятся в стадии исполнения. Такие данные озвучил на заседании отраслевого совета министерства ЖКХ области начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалев.

— Мэрия Новосибирска привлекает строительные компании к освоению земельных участков, обремененных наличием жилищного фонда города, путем создания для них благоприятных экономических условий, — сообщает Ковалев. — Постановлениями мэрии определяется развиваемая территория, адреса домов, степень участия мэрии. В программу области по переселению из аварийного жилья на 2019–2025 годы в настоящее время включены 140 домов, из них 92 будут расселены с финансовой поддержкой фонда содействия реформированию ЖКХ и 48 — в рамках договоров РЗТ.

В региональном правительстве активность муниципалитета в реализации договоров развития застраиваемых территорий отмечают как положительную особенность политики в строительной отрасли, о чем заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

— Мы рассчитываем на продолжение такой активной позиции, — говорит министр.

В свою очередь, компании-застройщики, реализующие договоры РЗТ, аппелируют к тенденциям в спросе покупателей недвижимости. Как сообщил в комментарии Infopro54 президент ГК SKYGroup Владимир Литвинов, современный покупатель не готов вкладывать средства лишь в одни жилые квадратные метры.

— РЗТ — это не только дом, это еще дороги, школы, садики, — говорит собеседник. — Чтобы были продажи, нужно, чтобы были и услуги, условия для граждан. Гражданину не надо, чтобы его просто заселили в новый дом. Его еще интересует, сколько идти до школы, остановки, как близко магазин, парикмахерская, аптека. Если не вкладываться во все эти вещи, то и застройщик ничего не получит, и людям жить плохо будет. Будет скученность похуже, чем в общаге. РЗТ подразумевает, что бизнес готов участвовать в этих мероприятиях своим интеллектом, знаниями, наработками, а также получать от этого выгоду.

Преимущество договоров РЗТ н только в окупаемости, но и в сэкономленном времени.

— Снес пару бараков и все — рой яму, строй дом, — рассказывает Литвинов. — Пока расселяешь, твои строители уже проектируют, что-то еще делают. Когда мне говорят, что нет земли в городе, я отвечаю: «Ребят, взял два барака, расселил — и вот тебе 25-этажка». Каждый барак стоит 30 млн рублей по РЗТ. Само расселение занимает максимум пять, а то и три месяца. Сейчас заканчиваем с расселением двух бараков, еще шесть — на левом берегу. В доме обычно около 18 квартир, итого получается 36. Есть и асоциальные элементы. Но проблем с ними не возникает.

Напомним, что в 2019 году на территории Новосибирска в рамках договоров РЗТ реализовывались и такие проекты, как, в частности, строительство «урбан-вилл» на улице Никитина («Брусника. Сибакадемстрой»), расселение аварийных домов на улице М. Ульяновой (ООО «Дом солнца»), улице Никитина (ГК «Сибмонтажсибстрой»).

— В реновации городских территорий заинтересованы и муниципалитет, и застройщики. Это возможность формирования новой жилой среды и возвращение территории в пользование городу. Компания «Брусника. Сибакадемстрой» имеет опыт работы с участками, которые ранее имели другую функцию или на которых размещены ветхие и аварийные дома, ставшие непригодными для проживания. В Новосибирске примерами реновации стали квартал «Декабристов» в тихом центре и квартал «Дунаевский» в Калининском районе. В 2020 году продолжается работа с территорией РЗТ под застройку квартала на «Никитина», — пояснили в пресс-службе «Брусника. Сибакадемстрой»

Всего с 2013 года, по информации мэрии Новосибирска, в рамках договоров РЗТ были расселены 59 домов. Стоимость расселения одного дома — около 30 млн рублей. Кроме того, муниципалитет за счет средств бюджета, в том числе федерального, планирует расселить около 10 аварийных домов.

Фото из группы ГК SKYGroup Вконтакте