В регионе внедряется методика решения бизнес-конфликтов с помощью медиации

В Новосибирской области в декабре 2019 года подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николаем Мамулатом и Союзом профессиональных медиаторов «М2В» в лице руководителя Сибирского отделения Елены Авдеевой, сообщили в аппарате уполномоченного.

Медиация – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. По результату процедуры, если стороны достигли договоренностей, подписывается медиативное соглашение, которое имеет силу гражданско-правовой сделки. Медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом, имеет силу исполнительного документа и в случае его неисполнения, сторона может обратиться сразу к судебным приставам.

Медиатор помогает участникам спора договориться в тех ситуациях, когда посредством прямых переговоров они не могут достичь соглашения, но, когда договориться им обоим выгоднее, чем решать дело в суде.

— Благодаря такому сотрудничеству с сообществом профессиональных бизнес-медиаторов, в системе Уполномоченного появился дополнительный инструмент, направленный на поддержку предпринимательского сообщества Новосибирской области, — говорится в сообщении. — Предпринимателям, обратившимся в аппарат уполномоченного будет оказываться всесторонняя информационная поддержка, консультирование по вопросам внесудебного урегулирования споров. С обращениями предпринимателей будут работать представители профессионального сообщества медиаторов в рамках подписанного соглашения о взаимодействии.

В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей уверены, что такое сотрудничество будет способствовать созданию благоприятных условий для развития бизнеса, содействовать развитию партнерских деловых отношений, повысит уровень правовой культуры бизнес сообщества.

Фото предоставлено пресс-службой аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области