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На дорогах Новосибирской области появится три новых пункта весового контроля

  • 17/09/2021, 10:46
Автор:
Новости Новосибирской области
Подрядчик планирует закончить работу до середины декабря.

На дорогах Новосибирской области начались работы по устройству пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. Уведомление в ТУАД о начале выполнения дорожных работ прислал подрядчик — ООО «ИТС-Сибирь», сообщает пресс-служба ведомства. Заказчик работ – ПАО «Ростелеком».

По условиям контракта подрядчик должен выполнить работы по устройству пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках капитального ремонта дорог с монтажом датчиков в дорожное полотно. Работы будут проводится на обочине и проезжей части. Для монтажа опор на время будет полностью перекрыта проезжая часть.

Пункты весового и габаритного контроля транспортных средств будут устроены на следующих объектах:

— 3 км автомобильной дороги Н-2138 – «Новосибирск — Красный Яр»;

— 6 км автомобильной дороги К-24 – «Новосибирск — аэропорт Толмачево»;

14 км автомобильной дороги Н-2107 – «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)».

Все дороги находятся в Новосибирском районе.

Пункты весового контроля позволят обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Система должна круглосуточно измерять весовые и габаритные параметры грузовых транспортных средств. Если же будет выявлено превышение, то комплекс отправит данные транспортного средства в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Новосибирской области для определения состава административного правонарушения и оформления постановлений по делам об административных правонарушениях.

Территориальное управление автомобильных дорог является органом управления дорожно–строительным комплексом Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД по НСО

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирский район

Теги :

ТУАД по НСО
строительство
Ремонт дорог
пункт весового контроля


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