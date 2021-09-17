Нашелся второй «счастливчик» на «умные остановки»

По информации мэрии Новосибирска, объявился потенциальный инвестор, за счет которого город надеется со второго захода реализовать проект «Умная остановка». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Как отметил глава города, на сей раз проект предполагается в иной форме, нежели потерпевшая ранее неудачу концессия. Потенциального инвестора глава муниципалитета называть не стал. В настоящее время над решением этого вопроса работают департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

— Нам нужно обновлять остановки, — считает градоначальник. — Нельзя дальше двигаться по пути установки павильонов такой устаревшей конструкции. Можно называть их «умными», «современными». Надеюсь, что до Нового года подходы к проекту будут обозначены, и у нас появится возможность объявить конкурс. Сегодня существуют инициативы, есть серьезные инвесторы, которые готовы комплексно и быстро провести такую модернизацию остановок. Данная концепция находится сейчас в проработке, мы пересматриваем ее, натолкнувшись на непонимание по предыдущему проекту.

О какой конкретно концепции идет речь, Анатолий Локоть также не уточнил.

На состоявшемся 1 сентября заседании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства начальник профильного департамента Виталий Витухин говорил о том, что в этот раз речь идет о 290 павильонах трех видов. На заседании этот проект обсуждался как «заключение нового концессионного соглашения».

Напомним, что предложенное ранее концессионное соглашение по «умным остановкам» потерпело неудачу. На конкурс, объявленный руководством муниципалитета, где предполагалось участие ПАО «Ростелеком», не заявился ни один потенциальный инвестор. Еще более ранний вариант концессии спровоцировал активные протесты предпринимательского сообщества: коммерсанты, чьи торговые объекты расположены, прежде всего, на остановках гостевых маршрутов Новосибирска, рисковали потерять бизнес, а их сотрудники — рабочие места. Однако в июне 2021 года мэрия заявила о готовности предоставить коммерсантам компенсационные места на приемлемых для них условиях. При этом остановки, которые муниципалитет планирует закупить в ближайшее время, стали поводом для критики со стороны федерального блогера Ильи Варламова, сравнившего их с пляжными раздевалками и заграждением для площадки контейнеров с мусором.