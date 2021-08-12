На дорогах Новосибирской области установят три пункта весового контроля

В этом году на дорогах Новосибирской области будут установлены три пункта весового контроля. Подрядчику предстоит выполнение работ по размещению и устройству системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках капитального ремонта.

Согласно опубликованной информации, он должен будет начать работы в течение одного дня с момента заключения договора и закончить их до 15 декабря 2021 года. Начальная цена контракта составляет 132 млн руб.

Заявки принимаются до 19 августа.

Пункты весового контроля позволят обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Комплексы, состоящие из устройства передачи данных, шкафа управления, термодатчиков, включая программное обеспечение, смонтируют на автодорогах «Инская – Барышево», «Новосибирск – Красный Яр» и «Новосибирск-аэропорт Толмачево». Специальные датчики нужно будет встроить в дорожное покрытие.

Система должна круглосуточно измерять весовые и габаритные параметры грузовых транспортных средств. Если же будет выявлено превышение, то комплекс отправит данные транспортного средства в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Новосибирской области для определения состава административного правонарушения и оформления постановлений по делам об административных правонарушениях.

Напомним, в Новосибирской области сейчас действуют ограничения движения большегрузов. Этой весной ТУАД уже дважды задерживал тяжеловесную технику на дорогах Искитимского района.

Территориальное управление автомобильных дорог является органом управления дорожно–строительным комплексом Новосибирской области