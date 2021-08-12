Новый жилищный фонд в Новосибирске сегодня выбирается «под ноль»

— На 9 августа у нас было введено в эксплуатацию порядка 810 тыс кв метров жилья. Общий план по году — 1,68 млн кв метров. Это дает нам возможность выполнять планы, поставленные региону президентом РФ, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Однако, большой рост ипотечных кредитов, в связи со снижением ставки, и продление программы господдержки покупки жилья в новостройках, привели к тому, что весь жилищный фонд (в новостройках) сегодня мы выбираем «под ноль».

Министр подчеркнул, что резервы под новое строительство в регионе остались небольшие и их нужно увеличивать, в том числе в рамках нового федерального закона по комплексному развитию территорий.

—Земельные участки, которые нужно брать в оборот, есть. В разработке порядка 6 пилотных площадок, порядка 10 га. Общий объем инвестиций, которые мы планируем в них привлечь, составляет порядка 15 млрд рублей. Все площадки находятся в высокой степени готовности и до конца года — в октябре – ноябре — мы подготовим первые постановления правительства области по КРТ по этим площадкам, — подчеркнул министр.

По его словам, на уровне правительства региона уже подготовлено 11 нормативных актов, позволяющих приступить к освоению таких территорий. Сейчас свою документацию в порядок приводят муниципалитеты, прежде всего Новосибирск

Перспективные площадки, которые регион планирует развивать в рамках нового федерального закона о КРТ, находятся на ул Кубовая, Аренского, Макаренко, Дунаевского, Солидарности, Мошковская и Знаменская.

—Сейчас ведется работа со строительными организациями, которые собираются заходить на эти площадки по КРТ, — добавил Шмидт.

Минстрой планирует развивать площадки в рамках КРТ, не только в Новосибирске, но и в районах области. Всего под эти цели сейчас подходит около 60 участков в регионе.

Напомним, в июле на пресс-конференции руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов отмечал, что в прошлом году в собственность региона ведомство передало больше 100 га земли — пока ничего из переданного не вовлекалось в жилищное строительство. Лет 5-6 Росимущество регулярно передает земельные участки ДОМ.РФ, но из них только маленькая доля вовлечена в хозоборот, а часть возвращена в казну РФ, как неиспользованные для жилищного строительства. Речь, по его словам, идет примерно о 50 участках, расположенных как в Новосибирске, так и в районах области.

Сейчас в резерве у Росимущества в регионе находятся еще около 50 участков на различных территориях, которые ведомство готово передавать под жилищное строительство.