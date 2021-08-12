РАНХиГС готовится к массовому ремонту общежитий

Сибирский институт управления – филиала РАНХиГС ищет подрядчиков, которые подготовят документацию для капитального ремонта трех общежитий, административного корпуса, гаража и двух кампусов. За разработку проектов вуз готов заплатить почти 132 млн рублей.

Инвестором является сам университет. Подать заявки на участие в тендере можно до 2 сентября.

Для проведения капремонта выбраны три здания общежитий: на ул. Мичурина, 5, на Красном проспекте, 40 и 42а. Два кампуса: на ул. Нижегородской, 6 и 6/2. Административный корпус на Красном проспекте, 42 и гараж на Красном проспекте, 40а. Разработка документации должна быть завершена в течение 30 дней со дня заключения договора с подрядчиком.

Сегодня Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС – ведущее учебное заведение в Сибирском федеральном округе, занимающееся подготовкой и профессиональным развитием кадров органов государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ в СФО в рамках единой научно-образовательной системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих Российской академии народного хозяйства.

Ежегодно в вузе выпускниками становятся более 1000 молодых специалистов и более 2000 государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных организаций повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку.

Сибирский институт управления активно сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах разработки и реализации научных проектов для нужд регионов и территорий в федеральном округ. Только за последние 5 лет по заказу органов власти различного уровня было выполнено свыше 60 научно-исследовательских работ.

Ежегодную высокую оценку институт получает в рамках Международной выставки образования «УЧебная СИБирь» (УЧСИБ) за достижения в организации образовательного процесса, внедрения новых образовательных технологий, совершенствования методики преподавания по программам высшего и дополнительного профессионального образования.