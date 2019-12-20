На дороги к ЛДС будет дополнительно направлено порядка 500 млн рублей

Дополнительное финансирование в Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется направить в 2020 году на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске. Дополнительные средства составят 490 млн рублей, сообщили в пресс=службе регионального правительства.

Соответствующий проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области рассмотрен 20 декабря на внеочередном заседании правительства региона.

— На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области в 2020 году распределено дополнительно 490 млн рублей. В связи с этим между Федеральным дорожным агентством и Правительством Новосибирской области планируется заключение дополнительного соглашения в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область) национального проекта БКД 2.0, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Правительством региона был одобрен проект допсоглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД в 2019 году в нормативное состояние приведено 204,6 км на 109 объектах. Финансирование работ по нацпроекту в текущем году составит порядка 6,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области