Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

На дороги к ЛДС будет дополнительно направлено порядка 500 млн рублей

Эти средства будут выделены в 2020 году в рамках нацпроекта.
  • 20/12/2019, 15:05
Арена

Дополнительное финансирование в Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется направить в 2020 году на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске. Дополнительные средства составят 490 млн рублей, сообщили в пресс=службе регионального правительства.

Соответствующий проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области рассмотрен 20 декабря на внеочередном заседании правительства региона.

— На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области в 2020 году распределено дополнительно 490 млн рублей. В связи с этим между Федеральным дорожным агентством и Правительством Новосибирской области планируется заключение дополнительного соглашения в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область) национального проекта БКД 2.0, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Правительством региона был одобрен проект допсоглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД в 2019 году в нормативное состояние приведено 204,6 км на 109 объектах. Финансирование работ по нацпроекту в текущем году составит порядка 6,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

В Новосибирске средняя цена полноприводного авто – 691 тыс. рублей

20/12/2019, 15:11
Лидером по доле продаж в городе является Honda CR-V, а по доступности – ВАЗ 4х4 (Нива).

В региональном правительстве обсудили вопросы по противодействию коррупции

20/12/2019, 13:50
Выявление случаев несоблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов проводится в 25 областных госорганах.

Мэр Новосибирска пообещал не допустить мусорного коллапса

20/12/2019, 13:26
Сегодня почти во всех районах города происходит смена субподрядчиков. Они уходят и забирают свое контейнерное хозяйство.

Актуальный разговор

Федеральные власти обратили на Новосибирск большое внимание

Все материалы
Новости

Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

20/12/2019, 17:12

В суд направлено уголовное дело экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району

20/12/2019, 16:54

Шлифовка до блеска

20/12/2019, 16:47

Застройщики сомневаются, что региону удастся исполнить нацпроект «Жилье»

20/12/2019, 16:40

Организация заплатила один миллион рублей за коррупционное правонарушение

20/12/2019, 15:25

В Новосибирске средняя цена полноприводного авто – 691 тыс. рублей

20/12/2019, 15:11

В региональном правительстве обсудили вопросы по противодействию коррупции

20/12/2019, 13:50

Мэр Новосибирска пообещал не допустить мусорного коллапса

20/12/2019, 13:26

Вокруг Новосибирска создан «зеленый щит»

20/12/2019, 11:27

Должникам началась рассылка требований об уплате имущественных налогов

20/12/2019, 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска