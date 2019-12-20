В Новосибирске средняя цена полноприводного авто – 691 тыс. рублей

Каждый шестой автомобиль, проданный в России в III квартале 2019 года – полноприводный, выяснили эксперты Авито Авто.

Отмечается, что в III квартале 2019 года в Новосибирске топ-5 самых продаваемых марок авто с полным приводом возглавил Toyota с долей продаж 22,1%.

На втором месте с долей 11,5% от всех проданных полноприводных машин находится Nissan. На третьем месте продукция Honda (7,8%). Далее следуют Subaru (6,9% от всех купленных машин с полным приводом) и Lexus (6%).

В городе самой популярной моделью в сегменте является Honda CR-V – доля ее продаж от всех полноприводных авто составила 6%. На втором месте Lexus RX, на которую приходится 5,1% продаж. Третье место занимает Toyota RAV4 (3,7% продаж).

В топ-5 самой доступной является ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) ее средняя цена около 99 тыс. рублей, а модель Toyota Land Cruiser Prado является самой дорогой (в среднем около 1,2 млн рублей).

В целом по стране полноприводные автомобили наиболее популярны в Сибири. В Красноярске, который занимает первое место по этому показателю среди 23 рассматриваемых крупнейших городов, таких больше трети от всех проданных за прошлый квартал автомобилей (35%).

В Иркутске и Новосибирске, которые занимают второе и третье места по популярности полноприводных авто, их больше четверти (29% и 26% соответственно). В целом по стране на полный привод приходится 16% всех продаж авто.

В III квартале полноприводные автомобили продавали дешевле всего в Барнауле (в среднем около 409 тыс. рублей), Волгограде (в среднем за 576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей). Дороже всего они стоили в Москве (почти 932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (средняя цена по городу 873 тыс. рублей). Средняя по России стоимость полноприводного авто составила около 644 тыс. рублей.

В Новосибирске средняя цена полноприводного автомобиля составила около 691 тыс. рублей.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru