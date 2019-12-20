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В региональном правительстве обсудили вопросы по противодействию коррупции

Выявление случаев несоблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов проводится в 25 областных госорганах.
  • 20/12/2019, 13:50
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Практику анализа соблюдения гражданскими служащими антикоррупционных запретов, ограничений и требований законодательства, осуществление органами местного самоуправления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, антикоррупционные механизмы, применяемые при установлении тарифов на коммунальные услуги, и другие вопросы рассмотрены на очередном заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одним из вопросов повестки дня стало обсуждение состояния работы по выявлению случаев несоблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов лицами, замещающими государственные должности и должности государственной гражданской службы Новосибирской области.

Как отметила первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, выявление случаев несоблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов системно проводится в 25 областных государственных органах. Так, в рамках декларационной кампании 2019 года проанализировано соблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований более чем 1700 лицами, замещающими государственные должности и должности гражданской службы. По предварительным данным, по результатам такого анализа и проверок в 2019 году 57 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. Особое внимание Валентина Дудникова обратила на необходимость активизации работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За 11 месяцев 2019 года было проведено 40 заседаний таких комиссий, где были рассмотрены вопросы соблюдения 100 служащими требований антикоррупционного законодательства. По результатам заседаний установлены нарушения со стороны 70 гражданских служащих, в отношении которых применены меры дисциплинарного взыскания.

С информацией о результатах мер, принятых по исполнению решений комиссии по вопросам осуществления органами местного самоуправления полномочий по внутреннему финансовому контролю, а также решений, касающихся осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, выступил начальник областного контрольного управления Денис Рягузов. Он доложил об итогах мониторинга осуществления органами местного самоуправления контрольных функций в рамках исполнения норм Бюджетного кодекса, о сложностях в организации этой работы на местном уровне, о мониторинге реализации как на местном уровне, так и на региональном уровне контрольных полномочий в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, а также о практике использования электронного магазина для осуществления закупок «малого» объема.

Также члены комиссии обсудили результаты и основные задачи работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности и меры по профилактике коррупционных правонарушений при установлении тарифов на коммунальные услуги, в частности, практику привлечения общественности для обсуждения вопросов тарифообразования.

Руководителям областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области даны поручения и рекомендации по устранению недостатков, возникающих в работе, по выработке механизмов, способствующих этому.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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