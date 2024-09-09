На довыборах в горсовет Новосибирска победил Ерлан Байжанов

В Новосибирске прошли очередные выборы. Как говорится в группе Новосибирского облизбиркома ВКонтакте, по состоянию на 18.00 часов 8 сентября явка на выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска (округ №45) —14,61% (проголосовали 3 444 избирателя). Более поздние данные еще не опубликованы.

В борьбе за мандат принимали участие 8 кандидатов: Ерлан Байжанов (КПРФ), Михаил Большов (самовыдвижение), Алексей Всемирнов (ЛДПР), Андрей Климов («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Светлана Лесникова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Елизавета Лидер (самовыдвижение), Дмитрий Селезнев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Андрей Сивенок (самовыдвижение).

— Спасибо вам, мои дорогие друзья и подруги! Я победил! — написал на своей странице ВКонтакте поздно вечером 8 сентября Ерлан Байжанов.

Как уточнили в пресс-службе реготделения КПРФ, Байжанов набрал 35,38% голосов. За него проголосовало 1396 жителей Советского района. На втором месте Елизавета Лидер — 29,95% (1182 голосов). На третьем Андрей Сивенок — 12,29% (485 голосов).

Напомним, место депутата горсовета по 45 округу (Академгородок: верхняя зона, часть микрорайона «Щ» и «Д», поселок Кирова, поселок Геологов) стало вакантным после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия.

На выборах депутата Законодательного Собрания (округ №3) на 18.00 8 сентября — 30,63% (проголосовали 14 941 избиратель). В выборах принимали участие шесть кандидатов от политических партий: Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Вера Гужева (Партия Пенсионеров), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Николай Завалишин («Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»), Фарид Миннибаев («Новые люди»).

Место депутата Заксобрания по округу №3 освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что на выборах в горсовет Новосибирска могут вернуть смешанную систему.