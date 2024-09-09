На довыборах в Заксобрание Новосибирской области прошел кандидат от партии власти

На третьем избирательном округе на довыборах в Заксобрание Новосибирской области на избирательных участках проголосовали 12621 человек, на дому — 2846, 465 бюллетеней оказали недействительны (явка составила 30%). Судя по данным на сайте Новосибирского облизбиркома, за Сергея Смирнова («Единая Россия») предварительно проголосовали 9509 пришедших на выборы. На втором месте Сергей Зарембо (КПРФ) — 3189, на третьем — Ольга Зуева (ЛДПР) — 773.

Сергей Смирнов родился в 1981 году в городе Куйбышеве Новосибирской области. Окончил «Новосибирский государственный аграрный университет», работает заместителем гендиректора ООО «Каинсктранс». Кроме того, является председателем Совета отцов Куйбышевского района.

В выборах принимали участие шесть кандидатов от политических партий: Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Вера Гужева (Партия Пенсионеров), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Николай Завалишин («Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»), Фарид Миннибаев («Новые люди»).

Место депутата Заксобрания по округу №3 освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева («Единая Россия») в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборах в горсовет Новосибирска победил кандидат от КПРФ.