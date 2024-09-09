На мигранта, насмерть сбившего девушку-пешехода, возбудили дело в Новосибирске

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota Corolla, насмерть сбившего 23-летнюю девушку. Жуткая авария произошла утром 8 сентября в Калининском районе города.

Автомобиль Toyota Corolla мчался по улице Богдана Хмельницкого со стороны 1-го Кроснодонского переулка. По перекрестку напротив дома №56 лихач пронесся на красный свет, врезался в автомобиль такси, ехавший по улице 25 лет Октября, и сбил пешехода. От полученных травм 23-летняя девушка скончалась на месте происшествия.

На место ДТП прибыли экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что водителем Toyota оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился на территории Российской Федерации нелегально.

— Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали 24-летнего водителя черного Mercedes, насмерть сбившего женщину на улице Большевистской и скрывшегося с места ДТП. Виновника аварии объявили в розыск, а через несколько часов обнаружили автомобиль-убийцу без регистрационных номеров в гараже в центре города. Позже был задержан и сам водитель, у которого не было прав на управление ТС.