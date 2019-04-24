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На две инвестплощадки ТОСЭР р.п. Линёво зайдут шесть инвесторов

Ожидаемая инвестиционная отдача от проектов в экономику региона — более 1,7 млрд рублей.
  • 24/04/2019, 18:36
Две инвестплощадки ТОСЭР р.п. Линёво

Первая инвестиционная площадка территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в р.п. Линёво Новосибирской области подготовлена к приему инвестора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Здесь особые условия развития и ведения бизнеса, и задачей нашего министерства была подготовка площадок для входа инвесторов, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Он подчеркнул, что первая инвестплощадка практически готова.

— Осталось завершить мероприятия по внешнему электроснабжению трансформаторной подстанции, они будут завершены до летнего периода, и инвестору можно будет спокойно начинать реализацию проекта. Также будут проведены мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению и канализованию площадок, — отметил министр.

По словам заместителя генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслава Радионова, на две инвестплощадки ТОСЭР р.п. Линёво зайдут шесть инвесторов. Ожидаемая инвестиционная отдача от проектов в экономику региона – более 1,7 млрд рублей, планируется создание 260 дополнительных рабочих мест.

Напомним, р.п. Линево в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 марта 2018 г. № 268 было признано территорией социально-экономического развития чуть более года назад, и за этот период удалось подготовить необходимую инфраструктуру.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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