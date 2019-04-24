В Новосибирске обсудили, как упростить оформление банковских гарантий

О том, как упростить и ускорить получение банковских гарантий, а также быстро оформить кредит на реализацию продукта, рассказали представители ООО «Экспобанк» на круглом столе в Новосибирске.

В целях увеличения скорости рассмотрения и принятия решений по выдаче банковских гарантий Экспобанк запустил пилотный проект с использованием современных IT-технологий, позволяющих производить оценку рисков на основе минимального комплекта документа.

Для оформления гарантий, заключаемых в рамках ФЗ №44, № 223, 185-ФЗ/615-ПП, теперь достаточно просто оставить заявку на сайте Экспобанка и загрузить сканы необходимых документов, заверенных электронной цифровой подписью. Разработанные банком методики оценки рисков позволяют исключить возможность выдачи гарантии недобросовестным клиентам, а сроки предоставления, как правило, не превышают одного рабочего дня.

— Развитие бизнеса является неотъемлемой частью эффективного функционирования рыночной экономики. Со своей стороны мы стараемся максимально упростить жизнь предпринимателям, запуская новые удобные продукты. Сегодня Экспобанк готов предоставить банковские гарантии до 65 млн рублей онлайн без открытия расчетного счёта, залога и поручительства, — рассказала управляющий Филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова.

Руководитель направления экспресс-гарантий, Алла Муленкова отметила, что заявку можно подать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Банк имеет высокие кредитные рейтинги и аккредитован крупными госкорпорациями.

Участники круглого стола также обсудили вопросы, касающиеся оформления тендерной документации и познакомились с инновационной онлайн-платформой по подбору финансовых инструментов для юридических лиц, включающей как банковские продукты, так и программы государственной поддержки.

Фото: пресс-служба банка