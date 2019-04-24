НГТУ НЭТИ начинает подготовку специалистов для проектов класса «мегасайенс»

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ договорились начать специализированную подготовку студентов кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ для кадрового обеспечения проектов класса «мегасайенс», создаваемых в рамках Нацпроекта «Наука»: Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками — Супер С-Тау фабрики. НГТУ НЭТИ будет готовить специалистов в области сверхвысокого вакуума, электроники, СВЧ-техники и программного обеспечения, сообщилив пресс-службе университета.

Договор подписали ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев.

— Для создания ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» и Супер С-тау фабрики требуются специалисты различных направлений: физики и инженеры, работающие в области сверхвысокого вакуума, электроники, СВЧ-техники и программного обеспечения. Как раз этот набор знаний, умений и навыков отражен в подписанном договоре. На момент проектирования, строительства и запуска в эксплуатацию потребуется много квалифицированных специалистов в этих направлениях. Выпускники кафедры электронных приборов должны стать частью коллектива создателей этих уникальных научных проектов, — уточнили в пресс-службе университета.

Подготовка части кадров для ЦКП «СКИФ» и Супер С-тау фабрики будет вестись в НГТУ НЭТИ. При участии сотрудников ИЯФ СО РАН для студентов будут сформулированы реальные технологические задачи для проработки в рамках проектной деятельности и выпускных работ совместно с преподавателями кафедры, с перспективой последующей реализации непосредственно в научном институте. Для студентов НГТУ НЭТИ планируется организовать курс специальных лабораторных занятий под задачи проектов «мегасайенс». Кроме того, предполагается изменение основной учебной программы: курсовые работы студентов по спецпредметам (вакуумная техника, программирование, автоматизация и т. д.) будут ориентированы на задачи для мегасайенс-проектов ИЯФ СО РАН.

Кафедра электронных приборов — не единственная в НГТУ, которая будет участвовать в подготовке кадров для проектов «мегасайенс». Осенью 2019 года на кафедре электрофизических установок и ускорителей (ЭФУиУ) физико-технического факультета НГТУ НЭТИ начнется набор на магистерскую программу по профилю «Радиофизические методы исследований». Перечень дисциплин программы согласован с руководством ИЯФ СО РАН. Практику студенты данной магистерской программы, как и всей кафедры ЭФУиУ, также будут проходить в лабораториях данного института, работая над реальными текущими задачами лабораторий.

Проект ЦКП «СКИФ» реализуется в соответствии с поручением президента РФ и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». Проект Супер С-тау фабрики, который в 2017 году был включен в План реализации Стратегии научно-технологического развития России, также вошел в число научных проектов, планируемых к реализации в рамках этой программы.

ЦКП «СКИФ» – это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс – источник синхротронного излучения (СИ) четвертого поколения, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс.

Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год: к этому времени будет построен не только синхротрон, за создание которого отвечает ИЯФ СО РАН, но и первые шесть пользовательских станций, которые будут использоваться для исследований в области структурной вирусологии, кристаллографии белков, материаловедении и многих других.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ