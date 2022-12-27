На Эльбрусе восстановят высокогорную гостиницу бывшего СССР «Приют 11»

Гостиница «Приют 11» располагается на Эльбрусе (высота 5642 м) на отметке примерно в 4050 м. Место получило такое название после того, как в 1909 году там остановилась группа из 11 туристов, совершая плановый поход на Эльбрус. Группа имела небольшой запас краски для того, чтобы на вершине Эльбруса сделать памятную надпись «Приют 11». Через 20 лет, летом 1929 года, известный советский альпинист Раковский построил на этих скалах деревянную, обитую железом хижину, и перенёс на неё надпись — «Приют 11». Это было довольно просторное здание, способное вместить 40 человек.

Легендарное же трехэтажное здание, по форме напоминающее дирижабль, появилось уже в 1939 году. Первый его этаж был из камня, второй и третий — из дерева. В годы войны, в 1942 — 1943 годах, в районе «Приюта» вели бои советские военные альпинисты и немецкие горные стрелки. После войны здание восстановили и его активно использовали альпинисты из разных стран.

Но в августе 1998 года «Приют 11» сгорел дотла в пожаре. Через несколько лет остатки исторического здания полностью разобрали, а гостиницу перенесли на бывшую дизельную станцию.

В настоящее время после того. Как гостиница будет восстановлена, на ее базе планируют разместить комплекс подразделения МЧС, чтобы сотрудники ведомства при необходимости могли как можно быстрее начать поисково-спасательные работы на южном склоне горы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее редакция сообщала, что пермский завод «Форвард» возобновит производство велосипедов «Кама».

Фото: pexels.com — Yaroslav Chaadaev