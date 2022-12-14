Пермский «Форвард» возобновит производство складных велосипедов «Кама»

Производство советских складных велосипедов из 70-х планируют возродить в Перми, передает ТАСС.

Пока готовы несколько прототипов. Всего же запланирован выпуск 3000 штук. Плюс отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания Перми. Отмечается, что цена нового велосипеда будет варьироваться в пределах 10 тысяч рублей, при том, что уже сейчас самый недорогой российский велосипед стоит 11,3 тыс. руб.

Уточняется, первые «Камы» поступят в открытую продажу в марте — апреле 2023 года. А приобрести их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России и в странах СНГ, таких, как Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

Что известно о новой «Каме»

Выпускаться будет на базе классической концепции универсального городского велосипеда, однако будет осовременена. Производители говорят об изменениях, произошедших в геометрии рамы, которые внедрили для прочности и комфортности посадки. Также «Кама» будет обеспечена расширенной комплектацией: у велосипеда установят переднюю и заднюю фары, будет прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретро-сумка для инструментов и гравированный звонок.

Компания «Форвард» занимает второе место по объему производства всех велосипедов в стране и 10% от общего рынка. Согласно данным компании, за последние пять лет было произведено более трех миллионов велосипедов.

Предприятие поставляет свою продукцию во все регионы страны: от Калининграда до Камчатки, а также в другие страны Евразийского таможенного союза.

В 2020 году «Форвард» попал в федеральный список системообразующих предприятий.

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