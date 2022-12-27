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В 2023 году новосибирские ученые протестируют установку для онкоклиники Блохина

  • 27/12/2022, 16:06
Автор:
бор-нейтронозахватная терапия
В начале 2024 года ее планируют отправить заказчику.

— Работая над проектом по производству оборудования для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП), мы исходим из того, что оно должно быть сделано как можно раньше. Пока у нас это более-менее получается. Все сотрудники института это понимают и прикладывают все усилия для того, чтобы сделать работу раньше срока, — сообщил на пресс-конференции директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые достучались до центра

По его словам, установку для НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Москва) институт планирует закончить в 2023 году, а в начале 20224 отправить ее в Москву.

Напомним, после визитов в Новосибирске премьера Михаила Мишустина (в марте 2021 года) и вице-премьера Дмитрия Чернышенко (в августе 2021) правительство РФ приняло решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП) в НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Москва). По «дорожной карте» проекта за 2022 год ИЯФ СО РАН должен был создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в центр Блохина. С 2023 года должен был начаться монтаж установки, а ее запуск был запланирован на середину-конец 2023 года. Далее — процедура лицензирования оборудования. Ориентировочный старт работы установки для лечения больных был назначен на 2024 год.

Ученые СО РАН с 2016 года предлагали органам власти Новосибирской области подумать о возможностях применения бор-нейтронозахватной терапии.  Сообщалось, что Новосибирский государственный университет в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организациями работает над реализацией масштабного проекта по созданию клиники для лечения глиобластомы мозга и других онкологических заболеваний на основе БНЗТ. При достаточном финансировании клиника должна была принять первых пациентов в 2021-2022 годах. Проект БНЗТ был включен в программу «Академгородок 2.0». Им заинтересовались в зарубежных странах. Однако решение о развитии технологии было принято только в 2021 году. При этом «пилот» появится в Москве, а не в Новосибирске.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком эпитепловых нейтронов, ядра бора поглощают нейтроны, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате чего больные клетки погибают.

 

Ранее редакция сообщала, что в Китае начали лечить онкобольных по технологии новосибирских ученых. 

Фото из группы ИЯФ СО РАН ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес Медицина Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : лечение онкологии бор-нейтронозахватная терапия


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