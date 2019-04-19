На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

В июне 2018 года в интервенционном фонде в целом по России было 4 млн тонн зерна. В Сибири и на Дальнем Востоке — 1,7 млн. Об этом сообщил на заседании XVIII Зернового круглого стола начальник отдела товарного рынка и ЭТП Сибирского

филиала ПАО – «Московская Биржа» Василий Караваев. Он напомнил, что с 2018 года торги госзерном проходили в два этапа (июнь-август и декабрь-март) в форме обычной реализации зерна, а не товарно-зерновых интервенций, как ранее.

На первом этапе из общего фонда было продано около 500 тысяч тонн, из них около 200 тысяч с площадок Сибири. В итоге в октябре 2018 года в округе осталось около 1,5 млн тонн. Из них в Красноярске — 450 тысяч, в Омске — 440 тысяч тонн, в Новосибирской области — 350 тысяч тонн, в Алтайском крае — 186 тысяч тонн. К апрелю 2019 года из интервенционного фонда РФ было продано 1,75 млн тонн. Из них на сибирских площадках около 400 тысяч тонн — 23% от общего объема.

Сколько зерна находится в регионах округа, в разбивке по территориям, он не уточнил.

На шести площадках в России: Москва, Ростов, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск — зарегистрировано 266 участников зерновых торгов. Из них 84 аккредитованы на сибирской площадке. Больше всего участников из Новосибирской области (29), Алтайского края (18) и Омской области (14). Есть три участника с Дальнего Востока, а также из Подмосковья.

— С элеваторов СФО с июня 2018 года продано 487 тысяч тонн — 38% от всех продаж. Почти 80% зерна закупили сибирские участники, — пояснил Василий Караваев. — Если говорить о регионах, то 38% всего интервенционного зерна было куплено с элеваторов Омской области, 28% из Новосибирской области (То есть на элеваторах области должно остаться около 200 тысяч тонн интервенционного зерна. — Ред.), 21,7% — из Красноярского края.

Что касается динамики цен, то на втором этапе продаж (с декабря 2018 года) они были на 30-40% выше, чем в июне-августе 2018 года, хотя зерно было тем же самым. На первом месте по спросу была пшеница третьего класса — 164 тысяч тонн, на втором — ячмень (101,7 тысяч тонн), на третьем — пшеница четвертого класса (78,6 тысяч тонн).

— Статистика показывает, что в июне-июле 2018 года зерно достаточно активно покупали участники торгов, затем в августе мы отмечали затухание интереса. Активные торги начались в декабре-феврале, а потом цены резко упали, и сейчас на рынке проходят точечные сделки, — констатировал Караваев.

Председатель Совета директоров ООО «Половинновский элеватор» Денис Субботин констатировал, объемы из интервенционного фонда постепенно уходят, как и настаивали участники рынка.

— Объемы хранящегося в округе госзерна постепенно сокращаются. Элеваторы разгружаются. Но самое интересное — изменилась риторика государства, и сейчас мы просто зарабатываем деньги, — резюмировал Субботин.

В августе 2017 года региональный минсельхоз сообщал, что на хлебоприемных предприятиях и элеваторах области хранится 423 тысяч тонн зерна интервенционного фонда. В конце 2017 года участники рынка и депутаты активно лоббировали начало зерновых интервенций, а также настаивали на вывозе интервенционного зерна с элеваторов области и полном расчете за его хранение.

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