Смотри, я все расскажу!

Словосочетание «незрячий зритель» в театре «Глобус» не будет оксюмороном, фразой-абсурдом. Слабовидящие и даже слепые люди получат причастность к миру театра благодаря системе тифлокомментирования. Об этом стало известно на брифинге, главным предметом которого был показ «Золотой маски» — ювелирного арт-объекта, олицетворяющего одноименную премию.

Премию «Золотая маска» театр «Глобус» получил за спектакль «Пианисты» (режиссер Борис Павлович) в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма». В этом году «Золотую маску» получили два новосибирских театра — «Глобус» и Новосибирский музыкальный театр. В номинации «Спектакль малой формы» было 16 соискателей, так что соперничество было очень плотным.

Спектакль «Глобуса» боролся за награду в трех номинациях: лучший спектакль малой формы; лучшая работа режиссера (Борис Павлович); лучшая женская роль (Светлана Свистунович-Грунина за роль Ани Скууг). Спектакль уже достаточно «насмотренный», со своим кругом почитателей — идет в «Глобусе» с осени 2017-го.

Бонусом к этому самоценно радостному событию стал шанс на социальный и технологический прорыв: на той же торжественной церемонии театр «Глобус» получил от Фонда Алишера Усманова (спонсора премии «Золотая маска») грант на внедрение системы тифлокомментирования.

Тифлокомментирование — это сравнительно новая театральная практика, которую можно определить как голосовые субтитры для незрячих. Или как такой «звуковой бинокль», где вместо окуляров — головки компакт-наушников. Навык пересказа динамических явлений невоспринимаемых на слух — практика довольно тонкая: комментирующий должен описать действия и перемещения персонажей ярко, наглядно, но компактно, чтобы не заболтать речь самой пьесы. Потому тифлокомментаторов отбирают и готовят тщательно, а внедрение системы — процесс небыстрый.

Первопроходцем тифлокомментирования стал Московский Губернский театр, а сейчас эта система внедрена на 22 театральных площадках страны.

— Это очень важная социальная услуга, позволяющая донести до слабовидящих и слепых людей всю суть происходящего на сцене, — отметила на брифинге директор театра Елена Алябьева. — То есть превратить их в зрителей даже вопреки слепоте. Мы и сами хотели подавать запрос на такой грант, но тут все так счастливо совпало.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Глобус»