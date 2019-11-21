На ЭПМ-НовЭЗ введена новая методика анализа сырья

В Центральной заводской лаборатории АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) ввели в работу установку российского производства, позволяющую измерять скорость фильтрации пропиточного пека через пористый металлический фильтрующий диск при установленной температуре и давлении, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что анализ пропиточного материала путем измерения скорости фильтрации применяется на заводе впервые. Данная установка позволяет в автоматическом режиме получить дополнительную информацию о качестве пропитывающего пека, необходимую для оптимизации технологического процесса пропитки обожженных заготовок.

— Разработка и внедрение анализатора в Центральной заводской лаборатории ЭПМ-НовЭЗ является частью инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на повышение качества выпускаемой продукции. Объем инвестиций по проекту превышает 1 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время лаборатория определяет качество пека по четырем показателям, что соответствует мировой практике исследований. Внедрение дополнительной методики анализа позволит заводу повысить качественные и эксплуатационные характеристики продукции.

Методика анализа разработана Научно-технологическим центром Группы ЭПМ, а сама разработка новой установки производилась совместно с научными специалистами ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».

— Данный проект является примером успешной интеграции российской науки и производства, благодаря чему Группа ЭПМ сможет использовать отечественные разработки по исследованиям свойств материалов, но и применит их к реальным задачам завода, повышая конкурентоспособность готовой продукции, — подчеркнули на ЭПМ-НовЭЗ.

Фото: пресс-служба ЭПМ-НовЭЗ