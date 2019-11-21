Малышу требуются деньги на лечение

У годовалого Артема органическое поражение центральной нервной системы, ему требуется лечение.

— Сын родился недоношенным, в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, потом в отделении патологии новорожденных. В два месяца опять попал в больницу с отеком головного мозга, у него обнаружили бактериальную инфекцию и долго лечили антибиотиками. После выписки у Артема возникло осложнение – слабость в руках и ногах, он постоянно монотонно плакал, а летом появились судороги. Врачи прописывали разные препараты, но улучшения не было. И только два месяца назад, после начала приема дорогого препарата сабрил, судорожные приступы прекратились, — рассказывает историю болезни малыша мама Артема Ольга Жолба.

По ее словам, после назначения препарата, Артем стал активнее, лучше фиксирует взгляд, следит за предметами.

— Теперь врачи разрешили сыну реабилитацию. Он сильно отстает в развитии: не держит голову, не переворачивается, не сидит, не ползает, не гулит, — говорит Ольга.

Ольга Рассказала, что в томском реабилитационном центре «Шаг вперед» есть специальные методики с дозированием нагрузки и интенсивности занятий, которые подходят Артему.

— Артем нуждается в реабилитационном лечении. Его цель – развитие координации движения и равновесия, самостоятельного передвижения, мелкой моторики и речи, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По информации Русфонда стоимость лечения составляет 140 266 рублей. У родителей Артема собрать такую сумму нет возможности, и они просят помощи.

— Врачи говорят, что лечение нужно начать срочно, чтобы не упустить момент. Но оно дорогое, а зарплата у мужа небольшая, у нас на попечении еще два мальчика. Чтобы купить сабрил для Артема, нам пришлось продать машину. Оплатить курс реабилитационного лечения сами мы уже не можем. Прошу, помогите! — просит Ольга.

Помочь Артему можно по ссылке.

Фото из архива семьи