Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В 2020 году количество субсидируемых направлений из Новосибирска сохранится

Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 367 млн руб.
  • 21/11/2019, 12:59
самолет

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало перечень субсидируемых маршрутов в 2020 году, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Количество субсидируемых маршрутов из Новосибирска сохранится на уровне 19 направлений. К субсидируемым в 2019 году Воронежу, Горно-Алтайску, Кызылу, Надыму, Нижневартовску, Нижнему Новгороду, Новокузнецку, Перми, Северо-Енисейску, Стрежевому, Сургуту, Томску и Ханты-Мансийску добавится Салехард. Кроме того, в перечень внесены абсолютно новые региональные направления для региональной маршрутной сети аэропорта Толмачёво: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

Отмечается. что объём финансового участия Новосибирской области в государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок в 2020 году значительно возрастёт — до 367,53 млн руб с 87,53 млн руб в 2019 году.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54
Перед компанией стоит задача нарастить объемы поставок вторсырья для переработки стеклобоя.

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02
За девять месяцев рост пользователей составил более 150%.
За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

21/11/2019, 11:35
При этом по темпам развития сети стандарта LTE лидируют ПАО «ВымпелКом».

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

21/11/2019, 16:29

Частным инвесторам пока невыгодно строить социальное жилье

21/11/2019, 15:37

Малышу требуются деньги на лечение

21/11/2019, 14:09

На ЭПМ-НовЭЗ введена новая методика анализа сырья

21/11/2019, 13:44

Новосибирская область готова к работе с Китаем

21/11/2019, 12:57

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

21/11/2019, 11:35

Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе продолжаются

21/11/2019, 10:52

Аренда водных объектов подорожает

21/11/2019, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска