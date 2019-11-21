В 2020 году количество субсидируемых направлений из Новосибирска сохранится

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало перечень субсидируемых маршрутов в 2020 году, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Количество субсидируемых маршрутов из Новосибирска сохранится на уровне 19 направлений. К субсидируемым в 2019 году Воронежу, Горно-Алтайску, Кызылу, Надыму, Нижневартовску, Нижнему Новгороду, Новокузнецку, Перми, Северо-Енисейску, Стрежевому, Сургуту, Томску и Ханты-Мансийску добавится Салехард. Кроме того, в перечень внесены абсолютно новые региональные направления для региональной маршрутной сети аэропорта Толмачёво: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

Отмечается. что объём финансового участия Новосибирской области в государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок в 2020 году значительно возрастёт — до 367,53 млн руб с 87,53 млн руб в 2019 году.

Фото: Gensa Gensa