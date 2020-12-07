Уходит с должности начальник управления архитектуры Новосибирска

Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов намерен оставить должность. Он уже подал соответствующее заявление начальнику профильного департамента, заместителю мэра Алексею Кондратьеву. Об этом Виталий Столбов сообщил на своей странице в соцсети. По словам чиновника, отчасти принятию решения об уходе с должности способствовала ситуация с новым генпланом Новосибирска, а также напряженность отношений с «высшим командным составом» мэрии Новосибирска.

— Сделал ли я это из-за ситуации с генеральным планом? И да, и нет, — сообщает Виталий Столбов. — Конечно, два года напряженной работы требовали результата, который пока так и не случился. Моя роль в подготовке этого документа, пожалуй, была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю ситуацию остро. Наверное, это стало последней каплей. Я 15 лет проработал в управлении и уже сформировал позицию по многим вопросам, не всегда она совпадала с позицией руководства. Этот внутренний диссонанс обострялся постепенно.

— Останусь ли в профессии? Конечно, жить на что-то нужно, а другие навыки приобретать поздно, да и каких-то накоплений, которые бы позволили жить, не работая, у меня нет, — пишет Столбов. — Отдохну немного и рвану на рынок труда. Формально, по законодательству, я еще могу отозвать заявление, но пока не могу убедить себя, что мне это нужно.

По словам чиновника, вопрос его последующего трудоустройства в настоящее время пока остается открытым.

Стоит отметить, что принятие изменений в генплан и правила землепользования и застройки на территории Новосибирска стали одним из наиболее скандальных вопросов городской политики. Так, после ряда обсуждений из нового генплана были исключены наиболее неоднозначные пункты. Однако его принятие на 3 сессии горсовета Новосибирска не состоялось по инициативе мэра Анатолия Локтя: градоначальник отозвал проект до согласования его с депутатами заксобрания области в части пунктов, касающихся территории Заельцовского бора.

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