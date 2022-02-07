На этой неделе закрывать больничный после коронавируса будут более 135 тысяч новосибирцев

— 5 февраля вышло постановление главного санитарного врача России №4, согласно которому выписка пациентов после лечения и выздоровления осуществляется без лабораторного обследования на COVID-19, если время заболевания составляет от 7 и более дней. Для нас это в корне меняет тактику организации амбулаторной помощи, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

Он пояснил, что за минувшую неделю служба 122 приняла более 153 тысяч обращений о случаях с признаками ОРВИ и коронавируса — это 5% населения области. Для сравнения: в пиковые недели эпидемии гриппа и ОРВИ прошлых лет в службу обращались около 24 тысяч новосибирцев.

— На минувшей неделе мы видели беспрецедентный рост заболеваемости. С начала эпидемии в регионе заболели уже более 116 тысяч человек. За минувшие сутки — 3129, госпитализированы 100 пациентов. Скорее всего, на этой неделе мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Сегодня у нас созданы 4369 коек, свободный коечный фонд — 20%, — говорит Хальзов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что на минувшей неделе в области зарегистрированы в 4 раза больше случаев заболевания коронавирусом, чем в первую неделю февраля — 12,9 тысячи. По его словам, в клиническом течении инфекции по-прежнему преобладают признаки ОРВИ.

Министр здравоохранения подчеркнул, что, несмотря на рост заболеваемости, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Ее темпы несколько снизились, так как выросло количество тех, у кого перед вакцинацией выявляются признаки ОРВИ, но интерес сохраняется. Сегодня более 1,5 млн жителей области привиты первым компонентом вакцины, свыше 1,4 млн — вторым. Кроме того, привиты более 509 тысяч новосибирцев в возрасте 60+.

— С учетом изменения заболевания COVID-19 и более легкого течения болезни решения, принятые Роспотребнадзором по упрощению процедуры наблюдения за пациентами, оправданы. Главная проблема — чрезмерная нагрузка на первичное звено, — отметил глава региона Андрей Травников. — На этой неделе придут закрывать больничный около 135 тысяч человек, на следующей — не меньше. Какие меры вы принимаете, чтобы организовать этот процесс?

Константин Хальзов отметил, что вышло изменение в постановление Минздрава РФ, и сейчас у медучреждений региона официально есть полномочия осуществлять консультацию по телемедицине или аудиозвонку: ставить диагноз, выдавать больничный лист и таким же образом его закрывать.

— Сейчас мы работаем над разделением потоков в поликлиниках: на больных и выздоравливающих, где это возможно. Выделяем обособленные подразделения для приема только выздоравливающих для закрытия больничных листов. Будем увеличивать количество кабинетов дистанционного мониторинга и контроля, — сообщил министр. — Кроме того, большое количество медработников, заболевших на минувшей неделе, на этой уже должны вернуться в строй и продолжат оказание помощи.

Несмотря на резкий рост количества заболевших, никакие новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и дополнительные ограничения на оперативном совещании не назывались.