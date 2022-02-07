В Новосибирской области за сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 3129 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 116 тыс заболевших. Об этом министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил на оперативном заседании в правительстве региона.

Отметим, что еще на прошлой неделе в понедельник 31 января было 634 заболевших в сутки, а 24 января — 242.

Для приема больных коронавирусом в учреждениях здравоохранения области создано 4369 коек. На понедельник 7 февраля свободный коечный фонд составил 20%.

Хальзов не исключил, что при сохранении темпов заболеваемости еще одно медицинское учреждение будет переведено в статус ковидного госпиталя. Речь идет о больнице №3.