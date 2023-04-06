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На гендиректора норильской компании и его заместителя завели уголовное дело

  • 06/04/2023, 15:54
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мошенничество и превышение должностных полномочий
Материальный ущерб от мошенничества и превышения должностных полномочий составил более 46 миллионов рублей.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении генерального директора ООО «Стройбытсервис» (Норильск) и его заместителя  за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СК региона.

По версии следствия, 18 апреля 2022 года между МКУ «Управление экологии» и подрядной организацией был  заключен муниципальный контракт стоимостью более 61 миллиона рублей на оказание услуг по полной очистке отходов, расположенных на территории поселка Снежногорск в городе Норильске.

Подрядной организацией заключен договор соисполнения с субподрядной организацией, которой должны быть оказаны услуги по накоплению, сортировке и обезвреживанию отходов общим объемом 5388,9 м3, фактически из которых транспортировано и размещено на полигонах в городе Красноярск 120 м3 отходов, 5268, 9 м3 сожжены.

— Генеральный директор и заместитель подрядной организации, вступив в предварительный сговор, не намереваясь нести финансовые затраты, связанные с исполнением условий контракта в полном объеме, имея корыстную цель в виде получения прибыли в размере стоимости контракта, не имея документов, подтверждающих факт транспортировки отходов в Красноярск и не затратив на это средств, предоставили заказчику документы об исполнении условий контракта в полном объеме: фотоматериалы очищенной территории, договоры субподрядов, акты оказанных услуг по договору соисполнения, документы взаиморасчётов, — говорится в сообщении.

Заместитель директора МКУ «Управление экологии», используя свое служебное положение, действуя с целью извлечения выгоды в пользу руководства подрядной организации, не проверив соответствие фактически выполненных подрядной организацией работ, подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг.

На основании отчетных документов из бюджета муниципального образования города Норильск подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства в размере стоимости цены контракта в сумме более 61 миллиона рублей. Бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей, нарушены права неограниченного числа граждан на комфортную городскую среду.

ООО «Стройбытсервис» зарегистрирована 22 ноября 2002 года. Основным видом деятельности является сбор опасных отходов. Директором компании числится Виталий Шмелёв.

 

Ранее редакция сообщала о том, что минэкологии Красноярского края обратилось в суд на золотодобытчиков.

Фото с сайта СКР по Красноярскому краю и Хакасии

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : утилизация отходов уголовное дело превышение полномочий муниципальный контракт


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