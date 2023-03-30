Минэкологии Красноярского края обратилось в суд на золотодобытчиков

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подало иск в арбитражный суд с требованием приостановить работу компании-золотодобытчика ООО «Сисим» из-за загрязнения правого притока реки Сисим. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

Министерство приняло участие в выездной проверке, проводимой Красноярской природоохранной прокуратурой в отношении деятельности ООО «Сисим» по добыче россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края, Верхнем Сисимском дражном полигоне в долине реки Сисим. Ведомство утверждает, что на площадке проводимых работ установлено оборудование для промывки вскрышной грунтовой породы, а также отстойники, в которых хранится отработанная после промывки вода и через водоотводный канал попадает в воды Сисим.

Как указано в заявлении, в ходе проверки в водах реки выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, в связи с чем Министерство считает, что деятельность ответчика повлекла причинение вреда окружающей среде, а также неопределённому кругу лиц на территории Красноярского края.

Компания «Сисим» занимается добычей россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края на Верхнем Сисимском дражном полигоне в долине реки Сисим.

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