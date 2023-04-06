Стоимость домов и земельных участков в Краснодаре увеличится на 10-15% уже в этом году

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость квадратного метра жилья в Краснодаре в 2023 году осталась на том же уровне, пишут «Краснодарские известия». При этом аналитики рынка недвижимости в перспективе предпосылок для значительного роста цен во вторичном сегменте и новостройках не видят.

Однако, по мнению Наума Сидоркина, директора по развитию федерального агентства недвижимости «Жилфонд», того же нельзя сказать про сегмент ИЖС.

Эксперт убежден, что благодаря господдержке и появлению новых ипотечных программ рост цен на земельные участки и дома на 10-15% просто неизбежен.

По данным агентства недвижимости «Жилфонд», в настоящее время средняя стоимость на вторичное жилье в Краснодаре — 120 тыс. руб. за 1 кв. м. На новостройки — 150 тыс. руб. за 1 кв. м.

Самая низкая стоимость квадратного метра жилья – от 80 тыс. руб. – в отдаленных районах краевой столицы.

Ранее редакция сообщала, что власти разработают дополнительные меры поддержки комплексного индивидуального жилищного строительства.

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