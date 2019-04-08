На гендиректора ООО «Ярки» завели уголовное дело за сокрытие средств

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ярки» по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, в период с марта по май 2018 года директор, осведомленная об имеющейся недоимке по уплате налогов, продолжила осуществлять деятельность ООО «Ярки», минуя поступление денежных средств на расчетные счета, за счет которых возможно взыскание недоимки.

Генеральный директор направила распорядительные письма в адреса поставщиков о перечислении денежных средств на другие счета.

Отмечается, что в результате незаконных действий генерального директора ООО «Ярки» на расчетные счета не поступили денежные средства за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме более 3 млн. руб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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