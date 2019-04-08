Секция «HealthNet НТИ» начала работать в бизнес-ускорителе А:СТАРТ

В 2019 году проект А:СТАРТ приобретает новое качество, сообщили в пресс-службе Академпарка.

— Расширение партнёрских связей позволило объединить собственные возможности Академпарка по отбору и поддержке стартапов с потенциалом ведущих российских институтов развития и крупных индустриальных компаний. А:СТАРТ стал региональной платформой, дающей начинающим технопредпринимателям доступ к возможностям крупных акселерационных программ, — рассказали в пресс-службе.

Так, сегодня стартовала секция «HealthNet НТИ» бизнес-акселератора А:СТАРТ -образовательный интенсив для научных проектов в сфере охраны здоровья, ищущих свой путь продвижения и вывода на рынок. В рамках секции состоится питч-сессия проектов, лучшие из которых получат возможность принять участие в конкурсе «Стартап-ралли 2019».

Конкурс проводится для отбора и продвижения перспективных научных разработок в области фармакологии, медицины и цифрового здравоохранения на разных стадиях реализации. Победители «Стартап-ралли» получают денежные призы, а также в качестве немонетарной поддержки — экспертные и консалтинговые услуги, программы продвижения, участие в работе корпоративных акселераторов.

Конкурс организуется партнером секции А:СТАРТ «HealthNet НТИ» — центром корпоративных коммуникаций S-GROUP, координатором проектного офиса Министерства промышленности и торговли РФ по продвижению разработок в области медицины.

Фото: пресс-служба Академпарка