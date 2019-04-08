 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Секция «HealthNet НТИ» начала работать в бизнес-ускорителе А:СТАРТ

Участники секции получат путевку на «Стартап-ралли» вне конкурса.
  • 08/04/2019, 18:13
«HealthNet НТИ»

В 2019 году проект А:СТАРТ приобретает новое качество, сообщили в пресс-службе Академпарка.

— Расширение партнёрских связей позволило объединить собственные возможности Академпарка по отбору и поддержке стартапов с потенциалом ведущих российских институтов развития и крупных индустриальных компаний. А:СТАРТ стал региональной платформой, дающей начинающим технопредпринимателям доступ к возможностям крупных акселерационных программ, — рассказали в пресс-службе.

Так, сегодня стартовала секция «HealthNet НТИ» бизнес-акселератора А:СТАРТ -образовательный интенсив для научных проектов в сфере охраны здоровья, ищущих свой путь продвижения и вывода на рынок. В рамках секции состоится питч-сессия проектов, лучшие из которых получат возможность принять участие в конкурсе «Стартап-ралли 2019».

Конкурс проводится для отбора и продвижения перспективных научных разработок в области фармакологии, медицины и цифрового здравоохранения на разных стадиях реализации. Победители «Стартап-ралли» получают денежные призы, а также в качестве немонетарной поддержки — экспертные и консалтинговые услуги, программы продвижения, участие в работе корпоративных акселераторов.

Конкурс организуется партнером секции А:СТАРТ «HealthNet НТИ» — центром корпоративных коммуникаций S-GROUP, координатором проектного офиса Министерства промышленности и торговли РФ по продвижению разработок в области медицины.

Фото: пресс-служба Академпарка

Популярное с сайта

«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

08/04/2019, 16:00
С помощью разработки компании новосибирцы смогут пожаловаться на водителей-нарушителей, а власть — получит новую статью доходов в бюджет.
выставка HoReCa.Siberia

HoReCa.Siberia объединит шеф-поваров, отельеров мирового класса и предпринимателей

08/04/2019, 15:40
Выставка будет проходить с 10 по 12 апреля.
«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

08/04/2019, 14:06
Компания заявила о готовности взять на себя строительство и обслуживание таких постов.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Наукоград Кольцово получит федеральную субсидию на лабораторию для школьников

08/04/2019, 19:29

Skoda «Альт Парк» стал лучшим дилером в регионе Сибирь–Дальний Восток

08/04/2019, 18:52

Область предъявит ЗАО «Пригородное» 46 земельных участков

08/04/2019, 18:25

На гендиректора ООО «Ярки» завели уголовное дело за сокрытие средств

08/04/2019, 17:12

Озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов России

08/04/2019, 16:23

«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

08/04/2019, 16:00

HoReCa.Siberia объединит шеф-поваров, отельеров мирового класса и предпринимателей

08/04/2019, 15:40

«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

08/04/2019, 14:06

Дважды новация. Фундамент для красивой концепции

08/04/2019, 13:50

Интенсив «Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса»

08/04/2019, 13:44

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска