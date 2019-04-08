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Озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов России

Курорт расположился на седьмом месте рейтинга.
  • 08/04/2019, 16:23
Озеро Карачи

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших оздоровительных курортов России, популярных для отдыха и лечения минеральными водами и грязями. Сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В первую десятку лучших оздоровительных курортов и регионов для лечения и отдыха на территории России вошли курорты Крыма и Ставропольского края, Оренбургской области и Карелии, Алтайского и Хабаровского краев, а также знаменитое в Новосибирской области озеро Карачи, на дне которого, благодаря уникальной экосистеме, сформировался слой лечебной илово-сульфидной грязи, которую использует в оздоровительных целях одноименный бальнеологический курорт.

Топ-10 Оздоровительных Курортов России:

  1. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край);
  2. Мацеста (Сочи, Краснодарский край);
  3. Белокуриха и Яровое (Алтайский край);
  4. Соль-Илецк (Оренбургская область);
  5. Марциальные воды (Карелия);
  6. Саки (Крым);
  7. Озеро Карачи (Новосибирская область);
  8. Тумнинские воды (Хабаровский край);
  9. Аушигер (Кабардино-Балкария);
  10. Теберда (Карачаево-Черкесия).

Фото: С сайта озеро-карачи.рф 

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