Озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов России

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших оздоровительных курортов России, популярных для отдыха и лечения минеральными водами и грязями. Сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В первую десятку лучших оздоровительных курортов и регионов для лечения и отдыха на территории России вошли курорты Крыма и Ставропольского края, Оренбургской области и Карелии, Алтайского и Хабаровского краев, а также знаменитое в Новосибирской области озеро Карачи, на дне которого, благодаря уникальной экосистеме, сформировался слой лечебной илово-сульфидной грязи, которую использует в оздоровительных целях одноименный бальнеологический курорт.

Топ-10 Оздоровительных Курортов России:

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край); Мацеста (Сочи, Краснодарский край); Белокуриха и Яровое (Алтайский край); Соль-Илецк (Оренбургская область); Марциальные воды (Карелия); Саки (Крым); Озеро Карачи (Новосибирская область); Тумнинские воды (Хабаровский край); Аушигер (Кабардино-Балкария); Теберда (Карачаево-Черкесия).

Фото: С сайта озеро-карачи.рф