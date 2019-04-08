Озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов России

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших оздоровительных курортов России, популярных для отдыха и лечения минеральными водами и грязями. Сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
В первую десятку лучших оздоровительных курортов и регионов для лечения и отдыха на территории России вошли курорты Крыма и Ставропольского края, Оренбургской области и Карелии, Алтайского и Хабаровского краев, а также знаменитое в Новосибирской области озеро Карачи, на дне которого, благодаря уникальной экосистеме, сформировался слой лечебной илово-сульфидной грязи, которую использует в оздоровительных целях одноименный бальнеологический курорт.
Топ-10 Оздоровительных Курортов России:
Фото: С сайта озеро-карачи.рф
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